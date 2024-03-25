AK Parti Şirinevler\'de Gövde Gösterisi Yaptı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala seçim sürecini hızlı bir tempoda yürüten AK Parti, Şirinevler'de gerçekleştirdiği yürüyüş ile adeta gövde gösterisi yaptı.
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, mahalle gezilerini Şirinevler Mahallesi'nde sürdürdü.
Vatandaşlardan büyük ilgi gören Çetinkaya, daha sonra Onur Park'ta iftar programına katıldı. Programda konuşan Çetinkaya, projelerle Karabük'ü eski görünümünden kurtararak cazibe haline getireceklerini söyledi.
1 Nisan itibariyle Karabük'te depreme dayanıklı konutların yapımına başlayacaklarını belirten Çetinkaya, "Biz yeni Karabük için heyecan içerisindeyiz. Tek arzumuz çalışmak, daha iyi yaşanabilir Karabük' ü tesis etmek. Bu projeler için bakanlarımız ve cumhurbaşkanımız ile omuz omuza vererek bunları faaliyete geçireceğiz" dedi.
Programa AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK
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