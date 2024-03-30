AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka Halk Buluşması Gerçekleştirdi

AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, Sanat Sokağı'nda bulunan seçim bürosunda halk buluşması gerçekleştirdi. Başkan Yarka, oy verme işlemleri ve sonrasında vatandaşları sağduyulu olmaya çağırdı.
AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, seçime saatler kala bürosunda halk buluşması gerçekleştirdi. Şırnak'a yeniden hizmet etmek için aday olduğunu belirten Yarka, "Şırnak'ın içme suyunun sıkıntısı var ama çok az. Bunu yaz aylarında ben bir belediye başkanı olarak görüyorum. Çözüm bizde. Milletvekilimiz geçen akşam Tarım ve Orman Bakanımız ile görüştü. Müjdele dedi. O'da az önce sizlere müjdeledi" dedi.
Şırnak sokaklarının artık çamur deryası içerisinde olmayacağını ifade eden Başkan Yarka, "Sokaklarda çocuklarınızın ayağına çamur değmeyecek. Doğal gazda bu yıl yüzde 94 oranında. Allah nasip ederse yarın sandıktan vereceğiniz taktirden sonra yüzde 99,99 olacak. Son zamanlarda dar gelirli vatandaşlarımızın doğal gaz hatlarını yapıyoruz. Biz ilk günden beri seçim siyaseti yapmıyoruz. Sadece ve sadece Şırnak'a güzel yerlere getirmek istiyoruz. Şırnak kalkınıyor, Şırnak'a istihdam geliyor. İstihdam da işsiz kardeşlerimize iş alanı açmak için çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında tekstil alanında olsun, TPAO'da olsun çok güzel alımlar olacak. Allah nasip ederse Şırnak'ın önü açık" ifadelerini kullandı.
Oy verme işlemleri ve oy verme işlemleri bittikten sonra vatandaşları sağduyulu olmaya davet eden Başkan Yarka, "Yarın sandıklar sayılıp kapanana kadar, sandıklarımıza en güzel şekilde sahip çıkmamız lazım. Sokağı boş bırakmamız lazım ve kimse ile hırlaşmadan, zıplamadan. Sandıklar açılsın, en yüksek oy ile seçilsek bile mütevaziliğimizden elden bırakmamak lazım. Silaha son, silah sıkmayacağız. Burada sadece zılgıt atacağız, sadece türkü söyleyeceğiz. Bizim en büyük silahımız bu (zılgıtlar), benim istediğim silah bu" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK
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