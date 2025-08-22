AK Parti Söke'de Büyüyor

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Arıkan, konuklarını belediye binası önünde karşıladı.

Karşılamada Arıkan'a çiçek takdim edildi.

Arıkan, heyecanlı olduklarını belirterek, "Yerel seçimlerde Söke halkını kucakladıysak, adaletten ayrılmadıysak yine aynı şekilde tüm Söke halkını kucaklayarak bu 3 buçuk seneyi, el ele hep birlikte çalışarak hedefe ulaşacağız." dedi.

Mustafa Savaş ise AK Parti'nin büyük aile olduğunu, hizmet aşkıyla gönül birliği kurduğuna işaret ederek, Arıkan'ın partilerine katılmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Seda Sarıbaş da AK Parti çatısı altında olmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu, Arıkan ile Söke'nin her köşesine hizmet edeceklerini anlattı.