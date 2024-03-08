AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu kafayla memleket yönetilemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Öncelikle, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta 'şu kadar ittifak kurduk' deyip bugün birbirlerine en ağır lafları söylemelerinin hesabını milletimize vermeliler, bunun izahatını yapmalılar. O yüzden bu kafayla memleket yönetilmeyeceği gibi şehirlerin de yönetilmeyeceğini biliyoruz." dedi.
Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde "Kanaat Önderleri Buluşması"nda, 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kaldığını söyledi.
Seçimlerde Adana'yı geleceğe hazırlayacak Cumhur İttifakı adaylarının güçlü şekilde sandığa damgasını vuracağını belirten Çelik, bunun belirlenmesinde kanaat önderlerinin vereceği desteğin önemine işaret etti.
Çelik, vatandaşların 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki güçlü desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçildiğini, Cumhur İttifakı'nın sandıktan en güçlü şekilde çıktığını ifade etti.
Muhalefetin seçimlerin üzerinden bir yıl geçmeden birbirine girdiğini vurgulayan Ömer Çelik, "Öncelikle, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta 'şu kadar ittifak kurduk' deyip bugün birbirlerine en ağır lafları söylemelerinin hesabını milletimize vermeliler, bunun izahatını yapmalılar. O yüzden bu kafayla memleket yönetilmeyeceği gibi şehirlerin de yönetilmeyeceğini biliyoruz." diye konuştu.
Çelik, Adana'nın Cumhur İttifakı adaylarının kenti geleceğe hazırlamak için vizyonlarıyla, projeleriyle hazır olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği veren Yüreğir ilçesinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Çelik, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'a da güçlü destek beklediklerini dile getirdi.
Nacar'ın seçildikten sonra vatandaşların sorunlarını düzenli şekilde dinleyeceğini ifade eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
"Yüreğir, belediye binasından değil, Yüreğir'in sokaklarından sizlerle beraber yönetilecek. Onun için Halil başkanı Yüreğir'in sokaklarında çok göreceksiniz. Yüreğir belediye binasının içine kapanmış, az göreceksiniz. Sürekli olarak sizlerle beraber istişare içerisinde bu iradesini ortaya koyacak. Lütfen komşularınıza, akrabalarınıza gidin. Bu sefer farklı partilere oy vermiş kardeşlerimizi de davet edin, Halil başkanın Yüreğir temelinde ortaya koyacağı hizmetlere oy vermek için kenetlenelim. Böylece Yüreğir temelindeki bu kenetlenmemizi daha iyi bir noktaya çıkararak hep beraber Yüreğir'i daha güçlü, kuvvetli yönetmek için elimizden gelen iradeyi gösterelim."
"31 Mart'ta demokrasi bayramını kutlayacağız"
Çelik, 31 Mart'ta demokrasi bayramı kutlayacaklarını belirterek, "Cumhur İttifakı adaylarını büyükşehirde ve diğer ilçelerde başkan yapacağız. 31 Mart'ta demokrasi bayramını kutlayacağız. Ondan sonra da inşallah hep beraber Yüreğir'in sokaklarında Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. 31 Mart gecesi demokrasi şölenimize imza atalım. Hep beraber ortak irademizi göstererek Sayın Cumhurbaşkanı'mıza diyelim ki; 'adayımız Halil başkanı başkan olarak seçtik. Yüreğir'i size hediye ediyoruz.'" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Ömer Çelik'e hediye verildi.
Esnafı ziyaret etti
Çelik, kentteki temasları kapsamında Sarıçam Oto Galericiler Sitesi Başkanı Hüseyin Yüksel ve esnafla sitedeki açık hava toplantısında bir araya geldi.
Programlarda Ömer Çelik'e, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar ve AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı eşlik etti.
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu kafayla memleket yönetilemez - Son Dakika
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