AK Parti Sözcüsü Çelik: \'Biz Türkiye\'de en zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz\'

Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Onlar Türkiye'de her türlü vesayetin arkasında dolanırken, seçilmiş partilerin birtakım vesayet odakları tarafından kuşatılmasını sağlamaya çalışırken, biz Türkiye'de en zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kilis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katıldı. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Çelik, AK Parti'nin zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadro olduğunu belirtti.

Çelik, seçimlerin kendileri için bir demokrasi bayramı olduğunu kaydederek, şöyle dedi:

"Onlar Türkiye'de her türlü vesayetin arkasında dolanırken, seçilmiş partilerin birtakım vesayet odakları tarafından kuşatılmasını sağlamaya çalışırken, biz Türkiye'de en zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz. Sandık bizim için bir demokrasi şölenidir. Sandık bizim için bir demokrasi bayramıdır. Buraya geldiğim andan itibaren gördüm ki Kilis bu demokrasi bayramını, demokrasi şölenini en görkemli şekilde kutlamaya hazır. Hazırız kararlıyız, Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacağız Kilis'e damgamızı vuracağız. İnşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımıza 'Kilis'te seçimlerde elde ettiğimiz büyük başarıyı size hediye ediyoruz' dedikten sonra hep beraber Kilis'in sokaklarında, mahallelerinde demokrasi şölenimizi, demokrasi bayramımızı kutlayacağız. Evet, bizim adaylarımız kazanacak ama Kilis'te hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak. Onun için şimdiden hayırlı uğurlu olsun, demokrasi bayramınız kutlu olsun, demokrasi şöleniniz kutlu olsun."

Ömer Çelik, konuşmaların ardından ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttı.