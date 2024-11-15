Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li belediyelerin SGK borçları ve konser harcaması) Denetleme yapılsın ve vatandaşın önüne konulsun. İsraf ve yolsuzluk söz konusu ise bunları tartışalım. SGK borçları katlanarak artıyor." - ANKARA