AK Parti'li Çelik:  Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı hedef alan yayınlar yine sıraya girdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar" dedi.

AK Parti'li Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar. On yıllar evvel darbe yaptırarak Türkiye'ye yön verenler, tamamen etkisiz hale geldiler. O nedenle şimdi yayın faaliyeti, analiz ve propaganda gibi kanallar üzerinden etki yaratabileceklerini sanıyorlar. Ucuz yöntemler ve dar kafalı yaklaşımlar dışında oyuncakları kalmadı. Sandık yaklaştıkça bu kara propagandaların ve siyasi hayatımızı etki altına almaya çalışan şebekelerin sayısı artacak. Hiçbirinin zerre kadar değeri ve etkisi yok. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ve milletimizin iradesi bu şebekelere gerekli cevabı vermeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.