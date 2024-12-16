AK Parti sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın liderliği Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durmasına öncülük etti"
"Devletimiz ve milletimiz bu sürecin sıkıntılarına rağmen tarihin doğru tarafında durdu"
ANKARA -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK sona erdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.
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