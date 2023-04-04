AK Parti'li Çelik: Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz - Son Dakika
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AK Parti'li Çelik: Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz

04.04.2023 19:11
AK Parti'li Çelik: Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini tebrik etti. Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye'nin bu ülkenin NATO üyeliğine onay verdiğine vurgu yapan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. Finlandiya'nın NATO'ya katılımı sürecinde Türkiye'nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye'nin NATO'ya bazı yeni üyelik taleplerine onay vermesi, bu ülkelerin terörle mücadele konusunda yeterli tedbirleri almalarını gerektirmektedir. NATO'nun genişlemesinin ilkeler temelinde olması esastır. Bir savunma örgütü olan NATO'ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerekir. Nitekim Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir. İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz - Son Dakika


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