AK Parti Sözcüsü Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ndeki provokasyonları lanetledi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetlediklerini bildirdi. Çelik, camiye yönelik insanlık dışı saygısızlıkların sürdüğünü belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz."
Kaynak: İHA
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