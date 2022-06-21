AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz"

21.06.2022 12:48
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, "Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."

(Hülya Keklik/İHA)

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da OSB köprülü kavşağının açılışında konuştu Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da OSB köprülü kavşağının açılışında konuştu Açıklaması Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama Açıklaması Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:16:20. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement