AK Parti Sözcüsü Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümündeyiz. Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın her uluslararası platformda KKTC'ye verdiği destek son derece anlamlı ve etkili sonuçlar üretmeye devam ediyor. Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeye devam ediyoruz."