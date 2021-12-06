AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ta Larnaka Ulu Camii'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak, "Rum Yönetimi, geçen yıl benzer bir provokatif eylem gerçekleştirildiğinde etkili bir soruşturma yürütmedi. Bunun doğal sonucu olarak yine benzer bir çirkin hadise yaşanmıştır. İslam ve Türk düşmanlığını teşvik edenler bu saldırılardan sorumludur. Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Ulu Camii'ne düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, "Güney Kıbrıs'ta Larnaka Ulu Camii'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanlığının ve Türk düşmanlığının göstergesi olan bu saldırılara karşı yeterli tedbir almamaktadır. Rum Yönetimi, geçen yıl benzer bir provokatif eylem gerçekleştirildiğinde etkili bir soruşturma yürütmedi. Bunun doğal sonucu olarak yine benzer bir çirkin hadise yaşanmıştır. İslam ve Türk düşmanlığını teşvik edenler bu saldırılardan sorumludur. Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz. Rum Yönetimi, bu çirkin saldırının faillerini bir an önce yakalayıp, hukuk önünde en kısa sürede hesap sormalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA