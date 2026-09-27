AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa baskınını lanetledi ve İsrail'i uyardı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa baskınını lanetledi ve İsrail'i uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli aşırılık yanlısı grupların işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını lanetledi. Çelik, İsrail'i sistematik saldırılara son vermeye, uluslararası toplumu da net duruş sergilemeye çağırdı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonlar kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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