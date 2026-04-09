AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Medeni değerlere, doğru güvenlik mimarisine inanan herkesin destek vermesi gereken Pakistan'da gerçekleşecek müzakerelerin adil ve hakkaniyetli bir şekilde önce kalıcı ateşkese, sonra kalıcı barışa dönüşmesidir. Buna herkesin destek vermesi bölgenin ve küresel güvenliğin geleceği açısından kritiktir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin barışın doğru şekilde kurulması, kalıcı olması ve bütün bu süreçlerin geride bırakılması için en doğru irade olduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yol, kurulmasını önerdiği diplomasi masası, bu krizlerden çıkış için gerçek bir siyasi pusuladır. Pakistanlı kardeşlerimizin buradaki iradesi, gayreti, emeği, yaklaşımı son derece saygıdeğerdir. Başarılı olmaları için hem dua ediyoruz hem Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız bütün desteğini veriyor Pakistanlı kardeşlerimize." diye konuştu.

Bunun bütün dünyanın sahip çıkması gereken bir konu olduğunu ve bu iradenin ortaya konulması gerektiğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günün sonunda savaşı başlatanların, savaşı başlatma sebeplerini ki bu sebeplerin hemen hemen hepsinin de aslında meşruiyeti olmadığını, reel bir karşılığı olmadığını da ifade ettik. Savaşı başlatma bakımından meşruiyeti olmayan ve reel bir karşılığı olmayan birtakım gündem maddelerinin bir barış maddesi gibi dayatılması söz konusu olmaz, olmamalıdır. Şimdi gelinen noktada geçici bir ateşkesin ortaya çıkmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bunun gerçekten kalıcı bir ateşkese ve arkasından kalıcı bir barışa dönüşmesi gerektiğini ifade ediyoruz."

"Ortada bir düzeninin olmadığı anlaşıldı"

Bölgede ve Körfez'de ortaya çıkan fay kırıklarının tamirinin çok uzun yıllar alacağının altını çizen Çelik, İran'ın karşı karşıya kaldığı zararların tazmininin çok önemli olacağını dile getirdi.

Çelik, "Atlantik İttifakı içerisinde, NATO İttifakı içerisinde ABD ile Avrupa Birliği arasındaki çatlakların bu derece belirginleşmiş olması varsa artık bir dünya düzeni, yani lafın gelişi dünya düzeni diyoruz artık, ortada bir düzeninin olmadığı anlaşıldı. O düzenin geleceği açısından ya da yeni bir düzenin ne şekilde oluşacağı açısından da problemdir." dedi.

Düzen meselesinde herkesin "yeni güvenlik mimarileri olur mu olmaz mı" şeklinde bir yaklaşım sergilediğine değinen Çelik, işe buradan başlamanın, düğmeyi tersten iliklemek olduğunu vurguladı. Çelik, şöyle konuştu:

"Önemli olan, uluslararası toplumu bundan sonrasında yönetecek, uluslararası toplum için referans olacak temel siyasi ve ahlaki değerler ne olacaktır? Bunların hepsi neredeyse şu 1-2 sene içerisinde İsrail tarafından çiğnendi ve buna çok az ülke ses çıkardı. Şimdi de kimsenin bununla yüzleşeceği bir ortam kalmadı. Dolayısıyla önümüzdeki dünyayı, geleceği yönetecek değerlerin ne olacağı konusunda bir berraklığın, zihin açıklığının, bir temel değerler yaklaşımının ortaya çıkması lazım ki onun üzerine bir bölgesel ve küresel güvenlik mimarisi inşa edilebilsin. Onun dışında güvenlik dediğimiz konu herkesin işine yarayan formüle 'güvenlik' dediği, kendi işine yaramayan formülü de 'terörizm' olarak suçladığı veya saldırı sebebi olarak suçladığı bir yapı ortaya çıkarır. O zaman da işte 'canavarlar çağı' dediğimiz bir ortam ortaya çıkar."

"Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesini çok daha kritik hale getirmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözlerinin manasının daha iyi anlaşılması gereken günlerde olunduğunun altını çizen Çelik, "Barış, sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesine ya da mevcut mekanizmalara teslim edilemeyecek kadar karmaşık ve kırılgan hale gelmiştir. Burada Türkiye'de kurulacak her türlü diplomasi masası bu değerlerin adının doğru konulması bakımından ve herkesin güvenliğini sağlayacak yaklaşımların güncellenmesi bakımından son derece önemli olacaktır. Tabii bütün bu tartışma önümüzdeki aylarda yapılacak, Türkiye'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'ni çok daha kritik hale getirmektedir. Burada Atlantik İttifakı'nın bir bakıma kendi geleceğiyle yüzleşeceği, Avrupa ve Amerika ilişkilerinin güvenlik mimarisi açısından kendi geleceğiyle yüzleşeceği bir tablo ortaya çıkacak. Belki de bazıları açısından iyice basitleştirerek söylersek, 'tamam mı, devam mı' gibisinden bir sorunun cevabının bulunacağı bir tablo net bir şekilde ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail işgal politikasına, saldırganlığa devam ediyor"

Son zamanlarda Venezuela ve İran örneğinde olduğu gibi yapılanların dünya sistemi için "çok kötü örnekler" ortaya koyduğunu belirten Çelik, temel değerlerin yıpranması, temel güvenlik mimarilerinin de işlemesinde büyük aksaklıkların ve problemlerin ortaya çıktığını gösterdiğini dile getirdi.

"Tüm bunlar olurken İsrail, işgal politikasına, saldırganlığa devam ediyor." diyen Çelik, "Lübnan'ı, Suriye'yi hedef alıyor, Körfez ülkelerini birbirine düşürmeye çalışıyor. Somaliland örneğinde olduğu gibi Afrika tarafında krizler çıkarmaya çalışıyor. Bütün bu tabloyu doğru değerlendirip yeni bir gelecek inşası için doğru yaklaşımlar üretmek lazım. Ama şimdi medeni değerlere, doğru güvenlik mimarisine inanan herkesin destek vermesi gereken Pakistan'da gerçekleşecek müzakerelerin adil ve hakkaniyetli bir şekilde önce kalıcı ateşkese sonra kalıcı barışa dönüşmesidir. Buna herkesin destek vermesi bölgenin ve küresel güvenliğin geleceği açısından kritiktir." ifadelerini kullandı.

"25. yıl kutlamalarımız geleceğe dönük atacağımız imzaların da zeminini oluşturacak"

Çelik, önümüzdeki dönemde AK Parti'nin 25'inci yılının kutlanacağını anımsatarak, 25 yılda hem uluslararası politika hem de iç politika açısından neredeyse "sıkıştırılmış 250 yıllık bir tarihin" yaşandığını vurguladı.

Bu süreçte Türk demokrasi tarihi açısından çok önemli safhaların geride bırakıldığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyanın çok önemli aşamaları Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde yaşandı. Bütün bunların içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliği, kadrolarımızın kararlılığı Türkiye'yi bütün bu krizlerin, kaosların ve türbülansların dışında tuttu. Onun için bugün Cumhur İttifakı olarak geleceğe daha iradeli, daha güvenli bir şekilde bakıyoruz. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için büyük bir kararlılığı, özgüveni koruduğumuz gibi aynı zamanda da ilk günlerimize göre daha yüksek bir enerjiyle bu hedeflere yöneliyoruz. Onun için 25. yıl kutlamalarımız bir bakıma önümüzdeki geleceğe dönük atacağımız imzaların da zeminini oluşturacak. Hep beraber bunları değerlendireceğiz."

"Yunanistan'ın hukuka ve hakkaniyete uygun bir biçimde davranması gerektiğini düşünüyoruz"

Batı Trakya'daki Türklere dönük Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz uygulamalarının devam ettiğine değinen Çelik, "Orada maalesef onların kendi müftülerini, kendileri seçme hakları Yunanistan tarafından yıllardır hukuksuz bir şekilde ihlal edilmektedir. Son olarak yine böyle iki uygulama olmuştur. Biz Yunanistan'ın burada hukuka ve hakkaniyete uygun bir biçimde davranması gerektiğini düşünüyoruz. Oradaki Türk azınlığın müftülerini seçme hakkına yapılan müdahaleler, Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından da doğru sonuçlar doğurmuyor. Halbuki oradaki hukuka uygun bir şekilde böyle bir yaklaşım sergilense bu hem Türk azınlığın haklarının teslim edilmesi açısından doğru olacaktır, hem de Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından daha pozitif katkılar sunacaktır."

