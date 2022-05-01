AK Parti Sözcüsü Çelik: "Spor dostluk içinde rekabettir. - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Spor dostluk içinde rekabettir.

01.05.2022 04:03
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Spor dostluk içinde rekabettir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Spor dostluk içinde rekabettir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır. Hakaret ve şiddet ile sportmenlik bir arada olmaz. Şampiyon olan tebrik edilmelidir. Mücadele eden tüm takımlar takdir edilmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Ömer Çelik, AK Parti, Hakaret, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Spor dostluk içinde rekabettir. - Son Dakika
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