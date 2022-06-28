Siyasilerden Cüneyt Arkın İçin Taziye Mesajları

İstanbul'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bu sabaha karşı yaşamını yitiren usta sanatçı Cüneyt Arkın için TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve çok sayıda siyasetçi baş sağlığı mesajı yayınladı.

Hacı Yakup ile Halise Cüreklibatır çiftinin çocuğu olarak 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya gelen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın (Fahrettin Cüreklibatır) için meslektaşları ve sevenlerinin yanı sıra başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop olmak üzere çok sayıda siyasetçi de mesaj yayınladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan bizim kahramanlarımızı canlandırdığı filmleriyle milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet olsun" dedi.

Siyasetçilerin, usta sanatçı için sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar şöyle:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Hayat verdiği karakterlerle hepimizin hayatında derin izler bırakan, usta oyuncumuz Cüneyt Arkın'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz kıymetli bir değerini daha kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: O, Türk sinemasının efsanesiydi. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuydu. Cüneyt Arkın, hayat verdiği karakterlerle 7'den 70'e hepimizin kahramanıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Çocukluğumuzun süper kahramanı, Yeşilçam'ın unutulmaz emektarı sevgili Cüneyt Arkın'ı kaybettik, çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Güle güle Komiser Kemal, güle güle Malkoçoğlu, güle güle Kara Murat... Sinemamızın efsane isimlerinden, hayat verdiği rollerle Anadolu insanının yansıması olan Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi, sanat camiamız ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türk sinemasının kahramanı, beyaz perdenin duayeni, kıymetli sanatçımız Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yeşilçam'ın Kara Murat'ı, Malkoçoğlu... Türk sinemasının her dönemine damga vuran sanatçımız Cüneyt Arkın'a cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Çocukluk yıllarımızın kahramanı, Türk sinemasının duayen ismi Cüneyt Arkın'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam… Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Sinemamızın büyük ismi Cüneyt Arkın'ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın, sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Kendisiyle yaptığımız sohbette, sinemamız için gösterdiği hassasiyete tanık oldum. Daha da önemlisi, millet olarak taşıdığımız değerlerin yaşatılması ve gelecek nesiller konusundaki hassasiyeti çok büyüktü. Cüneyt Arkın; Battal Gazi, Kara Murat ve Malkoçoğlu gibi değerleri yaşattığı gibi gelecek nesiller için yaşayacak bir sinema mirası bıraktı. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Sinemamıza damgasını vurmuş bir efsanenin vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Gırgır Ali, Komiser Cemil gibi unutulmayacak sayısız karaktere hayat vermiş Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyorum.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Çocukluğumuzdan ve gençliğimizden kocaman bir parça kopararak gitti. Güle güle Cüneyt Arkın.