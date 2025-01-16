Çelik'ten Gazze'de Kalıcı Ateşkes Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çelik'ten Gazze'de Kalıcı Ateşkes Umudu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Umarız ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur.

16.01.2025 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Umarız ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye dönük vahşi saldırganlığının tüm insanlığın vicdanını kanatmaya devam ettiğini belirtti.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes mutabakatına varılmasını buruk da olsa memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Çelik, ateşkes sürecinde rol oynayan başta Katar ve Mısır olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Umarız ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur. Kalıcı ateşkes ve sonrasında kalıcı bir barış için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin bir an evvel kurulması gerektiğini savunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilkeli ve dirayetli siyasetiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Gazze ve tüm Filistin şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Ömer Çelik, Orta Doğu, Filistin, AK Parti, Politika, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Çelik'ten Gazze'de Kalıcı Ateşkes Umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
17:42 Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu
17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
00:51 Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
00:17 Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
00:11 Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
00:06 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:30:32. #1.12#
SON DAKİKA: Çelik'ten Gazze'de Kalıcı Ateşkes Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.