Çelik'ten Gazze'de Kalıcı Ateşkes Umudu

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Umarız ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye dönük vahşi saldırganlığının tüm insanlığın vicdanını kanatmaya devam ettiğini belirtti.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes mutabakatına varılmasını buruk da olsa memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Çelik, ateşkes sürecinde rol oynayan başta Katar ve Mısır olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Umarız ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur. Kalıcı ateşkes ve sonrasında kalıcı bir barış için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin bir an evvel kurulması gerektiğini savunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilkeli ve dirayetli siyasetiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Gazze ve tüm Filistin şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz."