AK Parti Sözcüsü: Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam ediyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü: Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir birliktelikle yoluna devam ettiğini ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçte olduğunu belirtti. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik yaptığı eleştirilere ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırı olarak değerlendirdi.

13.06.2024 16:11
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır. Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Özel'in Cumhurbaşkanımızın iadeiziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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