AK Parti Sözcüsü: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam ediyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'nın geleceğiyle ilgili, ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır.

12.06.2024 19:59
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'nın geleceğiyle ilgili, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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