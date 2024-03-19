AK Parti Sözcüsü: CHP Genel Başkanı'nın gençleri darbe ile özdeşleştirmesi akıl tutulmasıdır - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü: CHP Genel Başkanı'nın gençleri darbe ile özdeşleştirmesi akıl tutulmasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gençleri darbe ile yan yana zikretmesini ve desteklemeyi darbe ile özdeşleştirmesini akıl tutulması olarak nitelendirdi. Çelik, gençlerin özgürlük, demokrasi ve değişimle anılması gerektiğini vurguladı ve CHP'nin demokrasi açığını gösterdiğini belirtti.

19.03.2024 13:27  Güncelleme: 13:28
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir yayında, "Gece telefon çalsın, darbe oluyor desinler ama gençler yapıyor desinler; ben o darbeye teslim olurum" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, gençlerin her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılması gerektiğini ifade etti. Özel'in siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunduğunu vurgulayan Çelik, "CHP Genel Başkanı Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sayın Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü: CHP Genel Başkanı'nın gençleri darbe ile özdeşleştirmesi akıl tutulmasıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü: CHP Genel Başkanı'nın gençleri darbe ile özdeşleştirmesi akıl tutulmasıdır - Son Dakika
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