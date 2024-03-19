AK Parti Sözcüsü: CHP Genel Başkanı'nın gençleri darbe ile özdeşleştirmesi akıl tutulmasıdır

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir yayında, "Gece telefon çalsın, darbe oluyor desinler ama gençler yapıyor desinler; ben o darbeye teslim olurum" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, gençlerin her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılması gerektiğini ifade etti. Özel'in siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunduğunu vurgulayan Çelik, "CHP Genel Başkanı Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sayın Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA