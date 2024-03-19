AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir yayında, "Gece telefon çalsın, darbe oluyor desinler ama gençler yapıyor desinler; ben o darbeye teslim olurum" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, gençlerin her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılması gerektiğini ifade etti. Özel'in siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunduğunu vurgulayan Çelik, "CHP Genel Başkanı Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sayın Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü: CHP Genel Başkanı'nın gençleri darbe ile özdeşleştirmesi akıl tutulmasıdır - Son Dakika
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kendi paylaşımını repost ederek sahura davet eden üniversitelileri kırmadı. Gençler, kendilerine elleriyle kahvaltılık ekmek ve sahur sofrası hazırlayan Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek yine beklediklerini dile getirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Belediye İş Sendikası üyesi bir grup işçi, iki ayı aşkın süredir devam eden Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamadığı gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde toplanarak taleplerini dile getirdi.
Belçika'da Flaman hükümeti tarafından, Ankara'nın müdahalesi nedeniyle eleştirilen Aalst şehrindeki Kevser Camii'nin ruhsatı, 1 yıllığına askıya alındı. Caminin ruhsatının askıya alınmasıyla görevli imamın maaşını ve oturma iznini kaybedebileceği belirtiliyor. Belçika Diyanet Vakfı, ruhsat kararının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Tüketici İl Hakem Heyetini, Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla kabul etti. Heyet, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Ünsal'a bilgi verdi. Vali Ünsal, heyete başarılar dileyerek Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 maden işçisinin aileleriyle iftarda bir araya geldi. Bayraktar, çalışmaları yakından inceleyerek bilgi aldı ve kararlılıkla arama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, AKP'nin Filistin'deki katliamı kınar gibi görünürken İsrail ile ticari ilişkilerini artırdığını belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çolak, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını ve insani yardımlara engel olmasını vurguladı. HKP olarak Filistin halkının katledilmesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.
Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kulüple ilgili söylediği sözlere karşılık düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir siyasi partinin başkanıyla ya da mensubu ile hiç ters düşmedim. Çünkü burada her siyasetten arkadaşımız var.
CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, Şişli'nin merkezinde rezerv alan ilan edilmesine tepki gösterdi. Şahan, Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan bu projenin Şişli ve İstanbul'a hangi deprem sorununa çözüm ürettiğini sordu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, afet öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının şu anda 82 bine çıktığını belirtti.
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