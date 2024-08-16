AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail Dışişleri Bakanı faşist bir yalancıdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı'nı faşist bir yalancı olarak nitelendirdi. Çelik, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
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16.08.2024 21:08:17. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail Dışişleri Bakanı faşist bir yalancıdır - Son Dakika
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