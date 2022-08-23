AK Parti'li Çelik: Seçim takviminde bir değişiklik yok - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Çelik: Seçim takviminde bir değişiklik yok

23.08.2022 18:56
AK Parti'li Çelik: Seçim takviminde bir değişiklik yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim takviminde bir değişiklik yok. Seçimler zamanında yapılacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim takviminde bir değişiklik yok. Seçimler zamanında yapılacak. Bununla ilgili olarak bu erken seçime ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli var ne bir manası var. Nihayetinde bir yıldan az bir zaman kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal" dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Çelik, "Partideki bütün birimlerin şimdiye kadar yaptığı çalışmalar, bundan 10 ay sonrası için yapacakları çalışmaların neler olacağına dair bütün birimlerin görüşleri ortaya konuldu. Aynı şekilde bir meclis takvimi var. Ona dönük çeşitli düzenlemeler, reform çalışmaları; bu konuda neler yapılacağı ile ilgili bir istişare yapıldı. Tabi burada hem önümüzdeki bir takım vatandaşımızla buluşma noktasında; vatandaşımıza daha çok ulaşma noktasında ortaya konulacak stratejiler, bir takım karşı propagandaların nasıl bertaraf edileceğine dair çeşitli arkadaşlarımızın çalışmaları. Bunlar topyekün ve kapsamlı bir şekilde değerlendirildi" ifadelerini kaydetti.

'SEÇİME KADAR BU TOPLANTILARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Çelik, bütün birimlerin çalışmalarının yanı sıra teşkilatların çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Göz bebeğimiz teşkilatlarımız. Yaz boyunca hiç durmadılar. Onlarında çalışmalarının değerlendirilmesi söz konusu oldu. Çeşitli alanlarda yapılacak düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımızın görüşleri, uzman arkadaşlarımızın görüşleri alındı. 2023'te yapılacak seçimlere dönük olarak seçim beyannamesini; AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine, bizim yapacağımız katkılar bu bağlamda değerlendirildi. Her parti kendi içerisinde bu çalışmaları yapıp daha sonra Cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi de bu şekilde oluşturulmuş oluyor. Yaz döneminin bitmesiyle birlikte genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ilk toplantımızı bu çerçevede gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra da düzenli olarak seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.'SEÇİM TAKVİMİNDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK'Seçim takviminde bir değişiklik olmadığını ifade eden Çelik, "Seçimler zamanında yapılacak. Bununla ilgili olarak, bu erken seçime ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli var ne bir manası var. Nihayetinde bir yıldan az bir zaman kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal. Hatta biz bazı çalışmaları yeni bir seçimden çıktıktan hemen sonra, 4 yıl sonraki seçim için hemen başlatırız. Nihayetinde milletin önüne konulacak politikalar, milletimizin önüne konulacak seçim zamanında belgelerin çalışılması açısından aslında şimdiden başlanması son derece makul bir şey. Bizim parti olarak geleneğimiz de bu şekilde. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir erken seçim olması söz konusu değil. Böyle bir tartışma söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak şimdiden bu takvimin başlamış olması son derece normal" açıklamasında bulundu.'HİÇBİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR DEVLETLE SORUN YAŞAMADIK'Çelik, "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Şam'la siyasi diyalog ele alınmalıdır' şeklindeki açıklaması oldu. Bu noktada AK Parti'nin görüşü nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hiçbir şekilde şimdiye kadar olduğu gibi herhangi bir devletle, herhangi şekilde; onun toprak bütünlüğüne dönük, güvenliğine dönük negatif bir yaklaşımımız olup da sorun yaşamadık. Biz başta etrafımızdaki devletler olmak üzere hepsinin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir yerde bölünme, savaş, çatışma tabi ki istemiyoruz. Şimdiye kadar da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu defalarca ifade ettik. Burada çözümün bir savaş yoluyla değil, siyasi bir çözüm olması gerektiğini ifade ettik. Ama bu karşılıklı olarak şartların olgunlaşması, muhaliflerin bugün karşı karşıya kaldığı zulüm mekanizmalarının ortadan kalkması, büyük bir uzlaşmasının ortaya çıkması. Onunla ilgili olarakta biz, 'Anayasa süreci güçlü bir şekilde işlesin' dedik. Burada AK Parti ile MHP arasında herhangi bir çelişki yok."


YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması Çelik: '(Şam ile siyasi diyalog) Siyasi ilişkilerimizi kesmemize yol açan şartlar ortadan kalktıktan sonra zaten o siyasi diyalog olacaktır' Çelik: '(Şam ile siyasi diyalog) Siyasi ilişkilerimizi kesmemize yol açan şartlar ortadan kalktıktan sonra zaten o siyasi diyalog olacaktır'
Kaynak: DHA

Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Seçim takviminde bir değişiklik yok - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:56:40. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik: Seçim takviminde bir değişiklik yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement