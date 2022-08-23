AK Parti'li Çelik: Seçim takviminde bir değişiklik yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim takviminde bir değişiklik yok. Seçimler zamanında yapılacak. Bununla ilgili olarak bu erken seçime ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli var ne bir manası var. Nihayetinde bir yıldan az bir zaman kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal" dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Çelik, "Partideki bütün birimlerin şimdiye kadar yaptığı çalışmalar, bundan 10 ay sonrası için yapacakları çalışmaların neler olacağına dair bütün birimlerin görüşleri ortaya konuldu. Aynı şekilde bir meclis takvimi var. Ona dönük çeşitli düzenlemeler, reform çalışmaları; bu konuda neler yapılacağı ile ilgili bir istişare yapıldı. Tabi burada hem önümüzdeki bir takım vatandaşımızla buluşma noktasında; vatandaşımıza daha çok ulaşma noktasında ortaya konulacak stratejiler, bir takım karşı propagandaların nasıl bertaraf edileceğine dair çeşitli arkadaşlarımızın çalışmaları. Bunlar topyekün ve kapsamlı bir şekilde değerlendirildi" ifadelerini kaydetti.

'SEÇİME KADAR BU TOPLANTILARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Çelik, bütün birimlerin çalışmalarının yanı sıra teşkilatların çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Göz bebeğimiz teşkilatlarımız. Yaz boyunca hiç durmadılar. Onlarında çalışmalarının değerlendirilmesi söz konusu oldu. Çeşitli alanlarda yapılacak düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımızın görüşleri, uzman arkadaşlarımızın görüşleri alındı. 2023'te yapılacak seçimlere dönük olarak seçim beyannamesini; AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine, bizim yapacağımız katkılar bu bağlamda değerlendirildi. Her parti kendi içerisinde bu çalışmaları yapıp daha sonra Cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi de bu şekilde oluşturulmuş oluyor. Yaz döneminin bitmesiyle birlikte genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ilk toplantımızı bu çerçevede gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra da düzenli olarak seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.'SEÇİM TAKVİMİNDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK'Seçim takviminde bir değişiklik olmadığını ifade eden Çelik, "Seçimler zamanında yapılacak. Bununla ilgili olarak, bu erken seçime ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli var ne bir manası var. Nihayetinde bir yıldan az bir zaman kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal. Hatta biz bazı çalışmaları yeni bir seçimden çıktıktan hemen sonra, 4 yıl sonraki seçim için hemen başlatırız. Nihayetinde milletin önüne konulacak politikalar, milletimizin önüne konulacak seçim zamanında belgelerin çalışılması açısından aslında şimdiden başlanması son derece makul bir şey. Bizim parti olarak geleneğimiz de bu şekilde. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir erken seçim olması söz konusu değil. Böyle bir tartışma söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak şimdiden bu takvimin başlamış olması son derece normal" açıklamasında bulundu.'HİÇBİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR DEVLETLE SORUN YAŞAMADIK'Çelik, "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Şam'la siyasi diyalog ele alınmalıdır' şeklindeki açıklaması oldu. Bu noktada AK Parti'nin görüşü nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hiçbir şekilde şimdiye kadar olduğu gibi herhangi bir devletle, herhangi şekilde; onun toprak bütünlüğüne dönük, güvenliğine dönük negatif bir yaklaşımımız olup da sorun yaşamadık. Biz başta etrafımızdaki devletler olmak üzere hepsinin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir yerde bölünme, savaş, çatışma tabi ki istemiyoruz. Şimdiye kadar da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu defalarca ifade ettik. Burada çözümün bir savaş yoluyla değil, siyasi bir çözüm olması gerektiğini ifade ettik. Ama bu karşılıklı olarak şartların olgunlaşması, muhaliflerin bugün karşı karşıya kaldığı zulüm mekanizmalarının ortadan kalkması, büyük bir uzlaşmasının ortaya çıkması. Onunla ilgili olarakta biz, 'Anayasa süreci güçlü bir şekilde işlesin' dedik. Burada AK Parti ile MHP arasında herhangi bir çelişki yok."