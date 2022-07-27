AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz - Son Dakika
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AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz

27.07.2022 16:22
AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınadı.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye'yi hedef alan terör odakları, bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları, bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır. Planlı provokasyonlar neticesinde Türkiye'nin hedef gösterilmesi, sadece terör odaklarının işine yarar. Kardeş Irak'la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır. Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir."


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Kaynak: DHA

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Musul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz - Son Dakika
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