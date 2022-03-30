AK Parti Tavşanlı Belde Başkanlığı'na Yusuf Cengiz atandı - Son Dakika
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AK Parti Tavşanlı Belde Başkanlığı'na Yusuf Cengiz atandı

30.03.2022 10:04
AK Parti Tavşanlı Belde Başkanlığı'na Yusuf Cengiz atandı

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Tavşanlı Belde Başkanlığı'na Yusuf Cengiz atandı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Tavşanlı Belde Başkanlığı'na Yusuf Cengiz atandı.

Yalova İl Başkanlığı, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde değişikliğe gitti. İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Teşkilat Başkanı Kutalp Koyunoğlu ve Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ile gerçekleştirdi istişareler neticesinde Tavşanlı Belde Başkanlığı görevine Yusuf Cengiz'i atadı.

İl Başkanı Bağatar, atamayla ilgili, "Yusuf Cengiz başkanımıza yeni görevinde başarılar diler görevi devreden Ali İnceöz başkanımıza da verdiği emekler için teşekkür ederiz" dedi. - YALOVA

AK Parti Tavşanlı Belde Başkanlığı'na Yusuf Cengiz atandı

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Yusuf Cengiz, AK Parti, Tavşanlı, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Tavşanlı Belde Başkanlığı'na Yusuf Cengiz atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Tavşanlı Belde Başkanlığı'na Yusuf Cengiz atandı - Son Dakika
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