AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Erzurumlular Derneğini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Erzurumlular Derneğini Ziyaret Etti

AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Erzurumlular Derneğini Ziyaret Etti

AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir'de yaşayan Erzurumluların derneğini ziyaret ederek, gerçekleştirecekleri projelerle daha yaşanabilir bir Eskişehir inşa edeceklerini söyledi.

25.02.2024 18:05  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yaşayan Erzurumluların derneğini ziyaret eden AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, "Gerçekleştireceğimiz projelerle daha yaşanabilir bir Eskişehir inşa edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Erzurumlular derneğine ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı. Hamid Yüzügüllü programda yaptığı konuşmada, "Birlikte Eskişehir'imizi daha yaşanabilir, daha güzel bir kent yapma yolunda atacağımız adımlarla birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle daha yaşanabilir bir Eskişehir inşa edeceğiz. Biz bu göreve talip olarak buraya siyaset yapmaya değil, hizmet etmeye geldik. Bildiğiniz üzere yerel yönetimlerin gücü, topluluklarının sesine kulak vermesinden ve onların ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmesinden gelir. İşte bu yüzden sizlerin düşünceleri bizim için çok değerli" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hamid Yüzügüllü, Eskişehir, Tepebaşı, AK Parti, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Erzurumlular Derneğini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 20:11:38. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Erzurumlular Derneğini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement