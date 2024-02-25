AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Erzurumlular Derneğini Ziyaret Etti

Politika

Eskişehir'de yaşayan Erzurumluların derneğini ziyaret eden AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, "Gerçekleştireceğimiz projelerle daha yaşanabilir bir Eskişehir inşa edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Erzurumlular derneğine ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı. Hamid Yüzügüllü programda yaptığı konuşmada, "Birlikte Eskişehir'imizi daha yaşanabilir, daha güzel bir kent yapma yolunda atacağımız adımlarla birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle daha yaşanabilir bir Eskişehir inşa edeceğiz. Biz bu göreve talip olarak buraya siyaset yapmaya değil, hizmet etmeye geldik. Bildiğiniz üzere yerel yönetimlerin gücü, topluluklarının sesine kulak vermesinden ve onların ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmesinden gelir. İşte bu yüzden sizlerin düşünceleri bizim için çok değerli" dedi. - ESKİŞEHİR