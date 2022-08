AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Mahalle Temsilcilikleri açılışına yoğun katılım

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Esentepe, Sütlüce ve Yeşiltepe Mahalle Temsilcilikleri açılış programı teşkilat mensupları ve vatandaşların yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılış programına, Ak Parti İl Koordinatörü ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, İl Başkanı Zihni Çalışkan, Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tepebaşı Ak Parti İlçe Başkanı Çizmelioğlu, "Ak Davamızın her bir kademesinde görev alan, gönül veren teşkilat mensuplarımız ve tüm hemşerilerimizin katılımlarıyla gerçekleştiriyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda durmadan yorulmadan Ak Davamız için çalışan, gece gündüz demeden emek veren Teşkilat Mensuplarımız ve tüm hemşerilerimiz ile birlikte ilk mahalle temsilciliğimizin açılışını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu güzel günümüze, bu bayramımıza bismillah diyerek başladığımız ilk mahalle temsilciğimizin açılışına hoş geldiniz. Bugün bu kalabalık bu coşku aslında bize şunu anlatıyor; Ak Parti sahada değil diyorlar ya hani işte bu kalabalık bu coşku gereken cevabı yine sahada veriyor" dedi.

Hedefleri doğrultusunda yorulmadan çalışacaklarını belirten Tepebaşı Ak Parti İlçe Başkanı Çizmelioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Burada, daima mazlumların yanında olan, haksızlığın karşısında olan İslam Aleminin yanında olan ve tüm dünyanın abisi ve hamisi olan Recep Tayyip Erdoğan'a omuz veren, yoldaşlık yapan, sancaktarlık yapan değerli teşkilatımız var. Bu ilk mahalle temsilciliğimiz. Allah nasip ederse 15 gün sonra başka bir mahallemizde bir 15 gün sonra başka bir mahallemizde olmak üzere Tepebaşı'mızın her mahallesinde Mahalle Temsilciliklerimiz olacak ve 2023 yılında her zaman olduğu gibi yine Tepebaşı bölgesinde birinci parti olarak açık ara bir şekilde yine Tepebaşı'mızı şahlandıracağımıza inanıyorum. Çünkü ben teşkilatıma inanıyor ve güveniyorum. Tepebaşı'mızın her şeyin en iyisine layık olduğuna inanıyorum."

"Yorulmaksızın çalışmaya devam edeceğiz"

Ardından sözü alan Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Biz dimdik ayaktayız, Tepebaşı'nda hafta içi ve akşamın bu saatinde gümbür gümbür bu üç mahallemiz ile birlikte 2023'ün müjdecisi olarak Cumhurbaşkanımıza Tepebaşı'ndan Eskişehir'den en büyük desteği vereceğimize hep beraber söz veriyoruz. Yorulmaksızın gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Eskişehir'in ak belediyeciliğe ihtiyacı var"

Son olarak konuşma yapan Ak Parti İl Koordinatörü ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, şunları kaydetti:

"Böyle müzikleri ve açılışları özlemişiz güzel oldu. 3 merkez mahallemizin böyle güzel bir açılış ile şenlendirilmesinden dolayı değerli ilçe başkanımıza emeklerinde ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eskişehir'e geldikçe şunu gördüm; gerçekten Eskişehir'in neye ihtiyacı var biliyor musunuz? AK Belediyeciliğe ihtiyacı var. 2023 Eskişehir için çok önemli bir dönüm noktası olacak 2023 Eskişehir için 2024'de de çok önemli bir adım olacak teşkilatlarımızı görüyorum teşkilatlarımızda ki gayretleri görüyorum, bu gayretin karşılığını da görüyoruz. Burada bu saate coşkulu birçok hemşerimiz ile bir aradayız. Allah'ın izniyle bu ekiplerden çok güzel iş çıkacak. Sizlere güveniyorum sizlere inanıyorum, hep birlikte nice güzel işlere imza atmaya bir kardeşimiz olarak hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Yeni mahalle temsilciliğimiz hayırlı uğurlu olsun." - ESKİŞEHİR