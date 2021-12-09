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AK Parti Teşkilat Akademisi'nde eğitimler sürecek - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi'nde eğitimler sürecek

09.12.2021 14:56
AK Parti Teşkilat Akademisi'nde eğitimler sürecek

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca 'Teşkilat Akademisi' eğitimlerine İstanbul, İzmir, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Aydın ve Muğla'da devam edileceği belirtildi.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca 'Teşkilat Akademisi' eğitimlerine İstanbul, İzmir, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Aydın ve Muğla'da devam edileceği belirtildi.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' teması ile düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' eğitimlerinde 9'uncu haftaya giriliyor. Türkiye'nin her şehrinde gerçekleştirilen ve ana kademe, kadın kolları, gençlik kollarının il- ilçe yönetimlerini kapsayan akademi programları; AK Partili yöneticiler, mevcut ve eski bakanlar, milletvekilleri, uzman eğitimciler, akademisyenler ve gazetecilerin eğitimleriyle sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan 'Teşkilat Akademisi' eğitimlerine, 11-12 Aralık'ta İstanbul, İzmir, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Aydın, Muğla'da devam edilecek.

'2023 SEÇİMLERİNE GÜÇLÜ GİRECEĞİZ'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, dünya ölçeğinde bu denli yaygın ve sistematik siyasi parti eğitim programının gerçekleşmediğini kaydetti. Şen, "Eğitimlerin amacını; motivasyonu, inancı, özgüveni, aidiyeti, coşku ve heyecanı yüksek bir teşkilat yapısı inşa etmek ve teşkilat mensuplarının yeteneklerini daha da artırmak olarak belirledik. Verilen eğitimlerin içerikleri teşkilat mensuplarının katılımıyla hazırlanan eğitim ihtiyaçları analizine göre belirlendi. Her yıl bu içerikleri değiştireceğiz ve 2023 seçimlerine altyapısıyla, birikimiyle, enerjisiyle ve özgüveniyle her zamanki gibi çok güçlü bir AK Parti olarak gireceğiz" dedi.


Araştırma Geliştirme, İstanbul, AK Parti, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti Teşkilat Akademisi'nde eğitimler sürecek - Son Dakika


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