AK Parti toplantısına damga vuran anlar! Tezahüratlar bitmek bilmedi, tek bir hareketle susturdu

Politika

Bolu'da yaşanan yangın faciasına ilişkin başsağlığı dileyen AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, partililerin tezahüratlara son vermemesi üzerine el hareketi yaparak tribünleri susturdu.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI'NDA İLGİNÇ ANLAR

AK Parti Grup Toplantısı'nda ilginç anlar yaşandı. Toplantının ilk dakikalarında AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

TEZAHÜRATLAR BİTMEYİNCE EL HAREKETİYLE SUSTURDU

Yenişehirlioğlu, yangın faciasıyla ilgili konuşurken salonda bulunan partililer tezahüratlara ve slogan atmaya devam etti. Tezahüratlar bitmeyince Yenişehirlioğlu sesini yükseltip el hareketiyle partilileri susturdu.