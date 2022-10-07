AK Parti "Türkiye İçin Güven ve İstikrar" broşürlerini dağıttı - Son Dakika
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AK Parti "Türkiye İçin Güven ve İstikrar" broşürlerini dağıttı

07.10.2022 09:07
AK Parti "Türkiye İçin Güven ve İstikrar" broşürlerini dağıttı

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığının organizasyonuyla, vatandaşlara ve esnafa broşür dağıtıldı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığının organizasyonuyla, vatandaşlara ve esnafa broşür dağıtıldı.

"Türkiye İçin Güven ve İstikrar" temalı el broşürlerinin dağıtımına İl Başkanvekili Emrah Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış katıldı. Merkez İlçe ve Gençlik Kolları teşkilatları tarafından dağıtılan broşürlerde Türkiye'nin son 20 yılda geldiği nokta özetleniyor.

AK Parti ile birlikte Türkiye'de gerçekleşen yatırım, istihdam, üretim ve büyüme hakkında bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttıklarını belirten AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin refahı, ülkemizin aydınlık yarınları için oluşturulan yeni ekonomik modeli, üretimi, istihdamı ve yatırımları içeren el broşürlerini teşkilatımızla birlikte sokak-sokak ve cadde cadde gezerek vatandaşlarımıza, işyerlerinde ise esnaflarımıza dağıttık, bilgilendirmelerde bulunduk. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletip, vatandaşlarımızla sohbet ederek gönüllerine dokunduk. Sahada hemşerilerimiz, bizlere hükümetimizin son zamanlarda attığı önemli adımlar hakkındaki duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Gönüllerine dokunduğumuz her bir vatandaşımız Cumhurbaşkanımıza olan güvenlerini ve sevgilerini ifade ettiler. Yaparsa yine AK Parti yapar dediler, çözerse yine Recep Tayyip Erdoğan çözer dediler. Vatandaşlarımızın bu duruşu karşısında bizlerde güçlü ve büyük Türkiye, kalkınmış ve gelişmiş bir Adıyaman için, bıkmadan ve yorulmadan gece-gündüz, yaz-kış çalışmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Böyle asil bir millete hizmet etmeyi nasip ettiği için de Rabbimize şükrediyoruz" dedi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

AK Parti, Adıyaman, Hisarcık, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti 'Türkiye İçin Güven ve İstikrar' broşürlerini dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti "Türkiye İçin Güven ve İstikrar" broşürlerini dağıttı - Son Dakika
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