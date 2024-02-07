AK Parti Van\'da 13 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

Politika

Van'da, AK Parti'nin 13 ilçe belediye başkan adayı açıklandı.

Uygulama Otelinde düzenlenen tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, aday tanıtım toplantısına gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Şu an bu salonda, 1 Nisan sabahında, Van'ın sokaklarına taşmış, başarıyı kutlayan ve 'Van'ı ve ilçelerini kazandık' diyecek olan insanlarımın enerjisinin yansıması var. Sizleri tekrar tekrar tebrik ediyorum. İnşallah 1 Nisan 2024 sabahı birbirimizi kutlayarak sevincimizi paylaşırız" dedi.

Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Benim güzel Van'ım da bu AK belediyecilikten oldukça uzun yıllar uzak kaldı. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren Vanımıza kazandırarak, AK belediyeciliğin ve hizmet belediyeceliğin anlamını kısa sürede şehrimizin sokaklarına yansıtacağız. Allah'ım umudumuzu, hevesimizi kursağımızda bırakmasın. Hep birlikte başaracağız. Belediyecilik bizim işimizdir. Bizden önceki dönemlerde, belediyecilik adına fakirlik, yoksulluk ve belediye hizmetlerinden uzaklaşılmış, ideolojik hesaplaşmalardan öteye işi gücü olmayan belediye başkanları vardı. Onlar ideolojik belediyecilik yapıyorlardı ve hizmeti bir kenara bırakıyorlardı. Bir belediyeyi ele geçirdiklerinde orayı siyasi karargahları haline getiriyorlardı. Ama Cumhurbaşkanımız, hizmet belediyeciliğin kapısını açtı. Bizlerde bu anlamda el ele tutuşacağız. Van'ın sokaklarında tatlı tatlı dolaşacağız, dokunmadık insan bırakmayacağız ve 1 Nisan sabahında hep birlikte başarımızı kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Van'ın çok sorununun olduğunu hatırlatarak, "Memleketimiz diğer illere göre biraz geride kaldı. Eser ve hizmet siyaseti, AK Parti kadrolarının işidir. 'İşi ehline vermek, bir ekmeği de fazla vermek' bizim ata babamızın sözüdür. 3 güç elimizde var. 13 ilçe belediye başkanımızın gücü, büyükşehir belediye başkanımızın gücü ve iktidarımızın gücü. Bu üç güç bir araya geldiği zaman çözülmeyecek sorunlarımız kalmayacak. Biz milletimizin ferasetine, asaletine inanıyoruz. O zorlu süreçte, hiçbir zaman partisini bırakmadı. Azar işitti, hakaret işitti, işkence çekti, ötekileştirildi fakat partisini bırakmadı. Biz de diyoruz ki; bu hak davanın yolcuları olarak hiç bir zaman Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız. Teşkilatlarımızla beraber, genel merkezimiz bize 13 aday göndermişse, baş göz üstüne. Bizde onlarla beraber yol yürüyeceğiz ve 13 ilçeyi AK Parti belediyeciliğine kavuşturmak için büyükşehirle beraber samimi, gayretli bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

Toplantı, 13 ilçe belediye başkan adayının tanıtılması ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Toplantıya AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Şule Köseoğlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, İl Başkanı Emre Güray, mevcut belediye başkanları, başkan adayları ve partililer katıldı. - VAN