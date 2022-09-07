AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti Özalp ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti Özalp ilçesini ziyaret etti

07.09.2022 14:26
AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti Özalp ilçesini ziyaret etti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki partililer, Özalp ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki partililer, Özalp ilçesini ziyaret etti.

Partisinin 2023 hedeflerini anlatmak için ziyaretlerini sürdüren Kayhanoğlu, Özalp merkezi ve kırsal mahallelerini gezerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Partisinin hizmetlerini vatandaşlara anlatan Türkemoğlu, sadece seçim süreçlerinde değil, daima esnaf ve mahalle ziyaretleri ile halkın içinde olduklarını söyledi.

İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerdeki programlarını sürdürdüklerini aktaran Türkmenoğlu, "Tüm vatandaşlarımıza ulaşana kadar kapı kapı gezmeye devam edeceğiz. Yapılan, yapacağımız çalışmaları, tüm şeffaflığı ile halkımıza anlatıyoruz. 2023'e emin adımlarla yaklaşıyoruz. Bugün de Özalp ilçesindeyiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını, taleplerini dinledik. Özalp halkımız bizi çok sıcak karşıladı. İlçe halkına gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkmenoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Boğazkesen Mahallesi'nde PKKlı teröristler tarafından şehit edilen Aydın Ahi'nin ailesini ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti Özalp ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti Özalp ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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