Üye Girişi
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: "Van'ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir" - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: "Van'ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir"

02.12.2021 14:37
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: "Van'ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Avas, "Van'ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Avas, "Van'ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Bakan Dönmez'e Van'ın enerji yatırmaları konusunda ihtiyaç duyduğu talepleri ileten Arvas, "Enerjinin insan hayatındaki önemi, yalnızca günlük ihtiyaçlardan ibaret değil, aynı zamanda sağlıktan ulaşıma, sanayiden eğitime, tarımdan iletişime kadar birçok sektörde zaruri ihtiyaç haline gelmiştir. Bu anlayışla Van'ın bölge olarak avantajlı olduğu enerji kaynakları ve tabii kaynaklar yani doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılarak, çevreye duyarlı şekilde değerlendirilmesi ve Van'ın refahına katkı sağlayacak ekonomik değere dönüştürülmesi hususlarında Enerji Bakanımız ile sürekli diyalog halindeyiz. Kamuoyunun bildiği üzere daha önce yenilenebilir enerji olarak güneş enerjisi konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde Van'da yenilenebilir enerji kaynak alanı yatırımlarına öncülük etmiştik. Aynı şekilde Van'ın yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik ve doğalgaz yatırımları konusunda taleplerimizi arz ederek istişarelerde bulunduk" dedi.

"Elektrik enerjisi ekonomik ve sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir"

Van'da nüfusun artması, kentleşme, yaşam kalitesinin yükselmesi gibi birçok faktörün etkisiyle elektrik tüketiminin de arttığına dikkat çeken Arvas, "Bu nedenle elektrik dağıtım sektöründeki kaliteli hizmetin teminini sağlamak amacıyla bakım onarım ve kapasite yatırımlarının arttırılmasını talep ederek, kesintisiz enerjinin sağladığı aydınlık Van hedefine ulaşmak için destek istedik. Enerji, üretimde kullanılması zorunlu ve toplumların refah seviyelerinin yükseltilmesi için de gerekli bir girdidir. Ekonomik gelişmenin en temel yapı taşlarından biri enerji kaynağıdır. Enerjide sahip oldukları gelişmiş altyapı imkanları sayesinde birçok şehir, bugün ekonomik büyümenin lokomotifi olmuş durumdadır. Van gibi gelişme potansiyeli şehirler için ise enerji hem bir çözüm hem de problemin esas kaynağını oluşturmaktadır. Van ilimizde yıllara dair yatırımlardan kaynaklı oluşan aksaklıklar elektrik dağıtım sisteminde sıkıntılara neden olmaktadır. 2021 yılı sonunda kent merkezlerinde ve kırsal alanlarda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılı yatırım dönemlerinde bunun yeni yatırımlarla telafi edilmesi konusundaki beklentilerimizi de Sayın Bakanımıza ilettik" ifadelerini kullandı.

"Doğalgazın ulaşamadığı ilçeler, mahalle ve sokaklar için talepte bulunduk"

Van'da yaşayan herkesin doğalgaz konforundan faydalanması için taleplerini de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ilettiklerini belirten Arvas, "Kullanım rahatlığı olan, can ve mal güvenliği yüksek, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için tercih sebebi olan doğal gaz yatırımları maalesef bu yıl pandemi şartları nedeniyle yetersiz kalmış, vatandaşların talepleri karşılanmamıştır. İnşallah 2022 yılında şebeke yatırımları konusunda hedeflerimizi büyüterek hizmet etmeye devam edeceğiz. Doğal gazın ulaşmadığı yerleşim yerleri için de çalışma yaparak bu konuda gayret gösteriyoruz. Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler ve Belediye Başkanlarımızın gayretleri neticesinde Gevaş ilçemize de doğalgaz geldi, kazı çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde Gürpınar ve diğer ilçelerimize doğalgaz arzı için çaba gösteriyoruz. İnşallah imkanlar ölçüsünde doğalgazı tüm ilçelerimizi ulaştıracağız" diye konuştu. - VAN

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: Van'ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir

Milletvekili, AK Parti, Enerji, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: 'Van'ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir' - Son Dakika


Son Dakika

Bu atamalar gündem olacak! 4 büyükler isyan açıklamalarına çalışmaya başladı 16:11 Bu atamalar gündem olacak! 4 büyükler isyan açıklamalarına çalışmaya başladı Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevi devralıyor: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak 16:03 Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevi devralıyor: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak 128 milyar dolar hakkında tartışma yaratacak iddia: ''Erdoğan, seçime doğru bir kısmını Türkiye'ye getirecek'' 15:54 128 milyar dolar hakkında tartışma yaratacak iddia: ''Erdoğan, seçime doğru bir kısmını Türkiye'ye getirecek'' Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! 13:01 Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

Son Dakika Haberleri
16:14 Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı cinsel saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
16:10 Bu atamalar gündem olacak! 4 büyükler isyan açıklamalarına çalışmaya başladı
16:08 Konda Genel Müdürü Ağırdır: İktidarla seçmeni arasında kalan tek motivasyon, dindarlık!
16:02 Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevi devralıyor: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak
15:57 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı
15:54 128 milyar dolar hakkında tartışma yaratacak iddia: ''Erdoğan, seçime doğru bir kısmını Türkiye'ye getirecek''
15:50 Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar!
15:35 Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir
15:30 "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?
15:29 Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı cinsel saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı cinsel saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler         
16:14
Konda Genel Müdürü Ağırdır: İktidarla seçmeni arasında kalan tek motivasyon, dindarlık! Konda Genel Müdürü Ağırdır: İktidarla seçmeni arasında kalan tek motivasyon, dindarlık!         
16:09
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:25
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!         
13:02
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 16:20:43. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: "Van'ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement