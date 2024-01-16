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AK Parti ve MHP, Çal modelini örnek gösterdi - Son Dakika
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AK Parti ve MHP, Çal modelini örnek gösterdi

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ile MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, siyasette Çal modelinin örnek olduğunu belirtti. İki parti, Çal ilçesinde birlik ve beraberlik içinde çalışarak, yerel seçimleri kazanacaklarını ve halkın da bu paralelde teveccüh göstereceğini ifade etti.

AK Parti ve MHP, Çal modelini örnek gösterdi
16.01.2024 - 11:41,
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, siyasette Çal modelinin örnek olduğunu belirtti.

MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, MHP Çal İlçe Başkanı Ali Çiftçi, AK Parti Çal İlçe Başkanı Alper Çağatay Halatçı ve Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ile Honaz'ın Cumhur ittifakı adayı MHP'li Ali Semerci, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'e nezaket ziyaretinde bulundu. AK Parti ve MHP'nin ilçe başkanları, ilçede birlik ve beraberlik içinde, koordineli bir şekilde çalışarak, 31 Mart yerel seçimlerini kazanacaklarını, halkın da teveccühünün bu paralel de olduğunu belirtti.

Adaylara seçim sürecinde başarılar dileyen AK Parti İl Başkanı Güngör, "Cumhur ittifakının Çal adayı ile Honaz adayına başarılar diliyorum. Çal modeli herkese, hepimize örnek olmalıdır. Çal Belediye Başkanımız ve yeni dönemde de Cumhur ittifakı adayımız Fethi Akcan, hangi siyasi görüşten olursa olsun toplumun her kesiminden oy almayı başarıyor. Siyasette Çal modeli güven veriyor. Honazlı hemşehrilerimizin de Ali Semerci kardeşimize gerekli teveccühü göstereceklerine inanıyoruz" dedi.

MHP İl Başkanı Yılmaz ise Cumhur İttifakı'nın 6 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak "Fethi Akcan başkanımız Çal'da 10 yıl önce gönüllerde ittifak kurarak 10 yıl önce seçimi kazandı. 2019'da bir kez daha seçim kazandı ve üçüncü kez aday oldu. Çal ittifakı yine başarılı olacaktır. Siyasette Çal modeline övgüler yağıyor. Honaz'da da başarılı olmak için çok çalışacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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