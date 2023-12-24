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AK Parti ve MHP, Erzincan ve Bayburt'ta aday çıkarmayacak - Son Dakika
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AK Parti ve MHP, Erzincan ve Bayburt'ta aday çıkarmayacak

AK Parti ve MHP arasında gerçekleşen yerel seçim iş birliği görüşmelerinin sonuçlandığı belirtilerek Erzincan ve Bayburt'ta AK Parti'nin aday çıkarmayacağı öne sürüldü. MHP ve AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağı öngörülüyor.

AK Parti ve MHP, Erzincan ve Bayburt\'ta aday çıkarmayacak
24.12.2023 - 13:46,
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AK Parti ve MHP arasında gerçekleşen yerel seçim iş birliği görüşmelerinin sonuçlandığı belirtilerek Erzincan ve Bayburt'ta AK Parti'nin aday çıkarmayacağı öne sürüldü.

MHP ve AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağı öngörülüyor. MHP ve AK Parti'nin ittifak olduğu illerden Erzincan ve Bayburt'ta AK Parti'nin aday çıkarmayacağı öne sürüldü. Ankara'da parti içlerinde yapılan kulislere göre Erzincan'da Cumhur ittifakı adayı mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt'ta mevcut Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile devam edileceği kaydedildi.

18 il belediyesinde ise MHP aday çıkarmayıp, AK Parti'nin adayını destekleyeceği adaylık sürecinin bir kaç güne parti meclislerinde açıklanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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