AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, CHP Belediyelerine İşçi Kıyımı Yapanlara Seslendi

Politika

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, "Sırf AK Partili diye işçi kıyımı yapan CHP belediyelerine sesleniyorum. İnsan olduğunuzu, karşınızdakinin de bir insan olduğunu ve bir kimsenin ekmeğiyle oynayanın iflah olmayacağını iyi biliniz" dedi.

İl Başkanı Güçlü, Merkez İlçe Konferans Salonu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Üzücü bir konu nedeniyle ilçe başkanlarıyla birlikte basın mensuplarının karşısına çıkmak durumunda kaldıklarını ifade eden Güçlü, seçim sonuçlarını enine boyuna değerlendirdiklerini kaydetti. Yalova'nın bazı ilçelerinde belediyeleri CHP'ye devrettiklerini hatırlatan Güçlü, "Son derece demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerden sonra da kaybetmişliğin hazımsızlığına düşmeden, parti geleneğimize ve insani değerlerimize uygun bir şekilde belediyelerin devrini gerçekleştirdik. AK Parti için milletin kararından daha önemli bir karar yoktur, olmayacaktır da. Nasıl ki kazandığımız zamanlarda tüm seçmenlere olan saygımızı koruduysak, kaybettiğimiz zaman da bunu muhafaza etmeyi her zaman bildik. Ancak bugün görüyoruz ki, geçmişiyle, haksızlığa uğrattığı mazlumlarla ve tüm vatandaşlarımızla 'helalleştiğini' iddia eden CHP'de hiçbir şey değişmemiş, değişmemekle kalmamış, kendisinden olmayana karşı zulmünü artırmaya niyetlenmişlerdir" ifadesini kullandı.

"Mobbing uygulamaya ve yıldırmaya niyetlenmektedirler"

Güçlü, CHP'li belediyelerin işten çıkarmalara başladığını belirterek şöyle konuştu:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın derler ancak görevi devralan CHP belediyeleri, insanın yaşamını idame ettirmesi için ihtiyacı olan ekmeğine kör bir siyasi hırsla göz dikmiş bulunmaktadır. Görev aldıkları tüm ilçelerde, kadın, genç, ihtiyaç sahibi ayrımı yapmadan, sadece siyasi görüşlerinden dolayı çalışanları işten çıkarmaya başlamışlardır. İşten çıkaramadıklarına ise mobbing uygulamaya ve yıldırmaya niyetlenmektedirler. Yıllardır ofis elemanı olarak çalışan 50 küsur yaşlarındaki insanları sırf tazminatlarını ödememek için işten çıkaramadıklarından park bahçelerde görevlendirmenin hiçbir insani duyguyla bağdaşması beklenemez."

"Bir kimsenin ekmeğiyle oynayanın iflah olmayacağını iyi biliniz"

Seçimlerden önce CHP'nin önde gelen büyükşehir belediye başkanlarından birinin "Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur" sözünü hatırlatan Güçlü, "Biz böyle kelimeler kullanmaktan ar ederiz ama AK Parti önce Türkiye'de, sonra dünyada nerede haksızlığa, zulme uğramış bir kimse varsa her zaman yanında olmayı şiar edinmiş bir partidir. Bu yüzden işten çıkarılan ve mobbinge uğrayan vatandaşlarımızın siyasi görüşü ne olursa olsun kararlılıkla arkalarında durmaya devam edeceğiz. Bu konuda hukuki ve insani her adımı atmaktan da geri durmayacağımızı belirtmek isterim. Buradan sırf AK Partili diye işçi kıyımı yapan CHP belediyelerine sesleniyorum. İnsan olduğunuzu, karşınızdakinin de bir insan olduğunu ve bir kimsenin ekmeğiyle oynayanın iflah olmayacağını iyi biliniz. Aynı şekilde bu personellerin çalışma arkadaşlarına sesleniyorum. Arkadaşlarınızın, kardeşlerinizin yanında durunuz. Tüm işçi ve memur sendikalarına sesleniyorum: Bu işten çıkarılan personellerin hakkını savunmak için ne gerekiyorsa yapınız ve biliniz ki, AK Parti tüm imkanlarıyla arkanızdadır. Takdiri güzel Yalova'mızın güzel insanlarına bırakıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - YALOVA