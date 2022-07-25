AK Parti Yalova İl Başkanlığı'ndan 'PlayStation' turnuvası - Son Dakika
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AK Parti Yalova İl Başkanlığı'ndan 'PlayStation' turnuvası

25.07.2022 12:23
AK Parti Yalova İl Başkanlığı'ndan 'PlayStation' turnuvası

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından PlayStation' turnuvası düzenleniyor.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından PlayStation' turnuvası düzenleniyor.

27 Ağustos tarihinde Halk Eğitim Merkezi'nde yapacak 'PlayStation' turnuvasının başvuruları başladı. Futbol oyununda 15-25 yaş arası gençlerin mücadele edeceği turnuvanın başvuruları 'https://akyalovabasvuru.com/' adresinden yapılıyor. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, ödüllü turnuvaya gençleri davet ederek, "Geçen yıl birincisini tertiplediğimiz turnuvayı sizden gelen yoğun talep sebebiyle tekrarlıyoruz. Turnuvamıza katılmanızı bekliyoruz. 1 tane PlayStation 5, 2 tane PlaySation 4 hediye ediyoruz. Arkadaşlarınızı kapın gelin, çaylar bizden oyun sizden" dedi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Futbol, Yalova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Yalova İl Başkanlığı'ndan 'PlayStation' turnuvası - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Yalova İl Başkanlığı'ndan 'PlayStation' turnuvası - Son Dakika
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