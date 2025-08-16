AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu - Son Dakika
AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu

AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu
16.08.2025 14:57
CHP'den AK Parti'ye geçen ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, ilk iş olarak makamına Erdoğan'ın portresini astı.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini ve AK Parti'ye katıldığını bildirmişti.

ERDOĞAN ROZET TAKTI

Fazlaca AK Parti'nin 24. Yıldönümü kutlamaları kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Fazlaca, yakasına takılan rozet ile resmen AK Parti saflarına katılmış oldu.

MAKAM ODASINA ERDOĞAN PORTRESİ ASTI

Fazlaca'nın ilk icraatı ise makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini asmak oldu.

SADECE ATATÜRK VARDI

CHP'deyken makam odasında sadece Atatürk'ün portresinin olduğu belirlenen Fazlaca'nın makamında şimdi Atatürk'le beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi ve Türk bayrağının yer aldığı görüldü.

İşte o değişimin fotoğrafları:

AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Halil Batmaz:
    benim resmimi asacak hali yokya doğru olanı yapmış 0 0 Yanıtla
  • 1967Ramo:
    REISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu - Son Dakika
