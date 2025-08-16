AK Parti\'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini ve AK Parti'ye katıldığını bildirmişti.
Fazlaca AK Parti'nin 24. Yıldönümü kutlamaları kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Fazlaca, yakasına takılan rozet ile resmen AK Parti saflarına katılmış oldu.
Fazlaca'nın ilk icraatı ise makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini asmak oldu.
CHP'deyken makam odasında sadece Atatürk'ün portresinin olduğu belirlenen Fazlaca'nın makamında şimdi Atatürk'le beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi ve Türk bayrağının yer aldığı görüldü.
İşte o değişimin fotoğrafları:
