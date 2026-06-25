Keçiören Belediye Başkanı Özarslan AK Parti\'ye katıldı

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Biz Keçiören'imize hizmet ederken teşkilatımızın gücünü, duasını ve alın terini alarak hep birlikte beraber yürüyeceğiz. Nasıl geçmişte kapılarımız sonuna kadar herkese açıksa bundan sonra da açık olmaya devam edecektir" dedi.

CHP'den 8 Şubat Pazar günü istifa eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılarak AK Parti'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Özarslan, yaptığı açıklamada AK Parti çatısı altında Keçiören için yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yeni bir hizmet ve başarı yolculuğuna adım atıklarını belirten Özarslan, "Bugünden itibaren sizlerle beraber Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu çatı altında olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Yepyeni bir başarı öyküsünün ilk harflerini, ilk satırlarını şu an burada ilçe başkanımla, o gönlü güzel ilçemizin teşkilatlarıyla, meclis üyeleriyle ve Keçiören'in ak yürekli yüce Türk milletinin asil insanlarıyla yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Nasıl geçmişte kapılarımız sonuna kadar herkese açıksa bundan sonra da açık olacak"

Güçlü bir şehir vizyonu, ancak ortak emek ve dayanışmayla hayata geçebileceğini belirten Özarslan, "Hep birlikte bambaşka bir Keçiören'in ardından Ankara'yı inşa etmenin planı ve programlarını bizim partimizin o güzel teşkilatlarıyla gerçekleştireceğiz. Bizler her zaman şuna inandık, siyaset tek başına yürünecek bir yol değildir. Hele ki mevzubahis 1 milyon nüfuslu Ankara'nın kalbi Keçiören olduğunda bu yükü omuzlamak ancak ve ancak çelik gibi burada bulunduğumuz teşkilatlarla mümkündür. Böyle de olacaktır. Biz Keçiören'imize hizmet ederken teşkilatımızın gücünü, duasını ve alın terini alarak hep birlikte beraber yürüyeceğiz. Nasıl geçmişte kapılarımız sonuna kadar herkese açıksa bundan sonra da açık olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Bizler bir olacağız, birlik olacağız, halk hakkaniyet yolunda çalışacağız"

Tek bir felsefeleri olduğunu belirten Özarslan, "O felsefemiz halka hizmet, halka hizmet belediyeciliğidir ve başka bir düşünce oluşturmayacaktır. Bizler bunu unutmadık. Türkiye olarak bizim ecdadımızdan Fatih Sultan Mehmet Han'dan bize emanet edilmiş bir İstanbul'u hatırlayın. Pisliğin içindeydi. Su bulamıyorlardı. İnsanların yaşayış düzeyindeki ahlaksızlıklar ve şehrin neredeyse kent estetiği yerle yeksan olmuştu. İşte Türkiye'nin evladı, şu an dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve o İstanbul'u cennete çevirdiyse o aynı vizyonu biz de devam ettireceğiz. Bizler bir olacağız. Birlik olacağız. Halk hakkaniyet yolunda çalışacağız" diye konuştu.

Özarslan, AK Parti'ye geçmesinin ardından hayata geçirilecek projelere ilişkin soruya ise, "60 projenin neredeyse yüzde 50'sine yaklaştık. Diğer yüzde 50 projenin içerisinde şehrimizi ilgilendiren kentsel dönüşüm projeleri var. Allah'ın izniyle kentsel dönüşümü Keçiören'e kazandırmış olacağız" yanıtını verdi.

Özarslan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamaların ardından, belediye binasının önünde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek miting gerçekleştirdi. - ANKARA