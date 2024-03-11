31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş arkasında binlerce kişiyle gövde gösterisi yaptı.
Başkan Adayı Sertaş Karakaş, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kalaycılar Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Karakaş'a binlerce kişi eşlik etti. Kendisine gösterilen ilgiden memnun olan Karakaş'ın gövde gösterisi seçmene "Bu iş tamam" dedirtti.
AK Parti adayı Karakaş hafta sonunda da kapalı spor salonunda, Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda Yenice halkı ile buluştu.
Konserde sanatçılar Faik Öztürk ve Safiye Soyman ile Yalçın Erdem sahne aldı. - KARABÜK
Son Dakika › Politika › AK Parti Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş Gövde Gösterisi Yaptı - Son Dakika
Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda, ruhsatsız silahlar ve çalıntı araçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 75 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ni ziyaret etti. Özkan, MESAM'ın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ile görüşerek, partisinin kültür dünyasına ilişkin projelerini aktardı ve Ergül'ün taleplerini dinledi. Ayrıca, yapay zekanın siyasetteki kullanımına değinen Özkan, İstanbul'un sorunlarının çözümü için Anadolu'ya yapılacak yatırımlarla sanayi nüfusunun kademeli olarak taşınması gerektiğini belirtti.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdemir, rahmet, bereket ve mağfiret iklimini barındıran bu kutsal ayda kardeşlik sofralarının kurulacağını belirtti. Ramazan ayında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, hazırlayacakları etkinliklerle tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde ramazan ayını yaşamasına katkı sunacaklarını ifade etti.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında 39'u PKK/KCK, 3'ü FETÖ olmak üzere toplamda 42 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gemlik'te düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu. Bozbey, Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden insanları bir arada tutup onlarla beraber proje uygulamak gerektiğini belirtti.
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