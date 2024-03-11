AK Parti Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş Gövde Gösterisi Yaptı

Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 42 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında 39'u PKK/KCK, 3'ü FETÖ olmak üzere toplamda 42 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.