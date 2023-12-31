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AK Parti, yerel seçim beyannamesini 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' adıyla hazırlıyor - Son Dakika
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AK Parti, yerel seçim beyannamesini 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' adıyla hazırlıyor

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanya çalışmaları kapsamında 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' adını verdiği seçim beyannamesini hazırlıyor. Beyannamede, deprem ve afetlere karşı dirençli şehirlerin oluşturulması, kentsel dönüşüm, risk analizleri gibi konulara yer verilecek.

AK Parti, yerel seçim beyannamesini \'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik\' adıyla hazırlıyor
31.12.2023 - 11:08,  Güncelleme: 11:09
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AK Parti yerel seçim beyannamesini, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlıyor.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'de, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanya çalışmaları kapsamında seçim beyannamesine de son şekli veriliyor.

Seçim kampanyasını, "AK Parti yönetimindeki belediyeler", "AK Parti'de olmayan belediyeler" ve "depremden en çok etkilenen iller" olmak üzere 3 temel ayak üzerine inşa eden parti, her temel için farklı strateji ve propaganda araçları üzerinde çalışıyor.

"Deprem ve afetlere karşı dirençli şehirler" vurgusu

Seçim beyannamesinin çalışmalarına da ağırlık veren AK Parti, beyannamenin adını "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olarak belirledi.

Şehirlerin deprem ve afetlere karşı dirençli hale getirilmesine yönelik stratejilere geniş yer verilecek beyannamede, binaların sağlam zeminlerde inşa edilmesinden kentsel dönüşümün hızlandırılmasına, kentsel taşkınların önüne geçilmesinden binaların risk analizlerine kadar birçok başlık bulunuyor.

Beyannamenin, aday tanıtım toplantısıyla aynı gün kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti, yerel seçim beyannamesini 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' adıyla hazırlıyor - Son Dakika
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