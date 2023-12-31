 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor

AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için kampanya çalışmalarına hız verdi. Parti, 'Vatandaşların mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi' ilkesi çerçevesinde 'Gerçek belediyecilik' markası üzerine inşa ederken, ana sloganı 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' olarak belirledi. Aday tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri üzerinde duruluyor.

AK Parti, yerel seçimlere \'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti\'dir\' sloganıyla hazırlanıyor
31.12.2023 - 11:14,
Abone Ol

AK Parti yerel seçime hazırlık kapsamında sahaya "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla vatandaşın karşısına çıkacak.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim takvimi çerçevesinde temayül yoklamasını tamamlayan ve aday tespit çalışmalarına yoğunlaşan partide, kampanya çalışmalarına da hız verildi. Bu kapsamda AK Parti kampanyasını, "Vatandaşların mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi" ilkesi çerçevesinde "Gerçek belediyecilik" markası üzerine inşa eden parti, bu süreçte kullanılacak ana sloganı ise "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" olarak belirlendi.

7 ve 15 Ocak tarihi üzerinde çalışılıyor

Seçim takvimi çerçevesinde propaganda sürecinin başlatılması ve partinin adaylarının tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri üzerinde duruluyor.

Buna göre, İstanbul başta olmak üzere bir grup büyükşehir belediye başkan adayının açıklanmasının planlandığı 7 Ocak ya da AK Parti'nin 28'i büyükşehir ve 46'sı büyükşehir statüsünde olmayan il olmak üzere toplam 74 adayının aynı anda açıklanmasının planlandığı 15 Ocak tarihleri öne çıkıyor.

Aday tanıtımına ilişkin 7 Ocak takviminin işletilmesi durumunda bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladığı tarih olarak öne çıkan 15 Ocak takviminin işletilmesi durumunda ise adayların Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

AK Parti, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor - Son Dakika


10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11
AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54
Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52
Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32
Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?

Son Dakika
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52 Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32 Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 11:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement