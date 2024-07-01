AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Devam Ediyor

Politika

AK Parti'nin "tevazu, samimiyet ve gayret" temasıyla düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen toplantının ikinci gününde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı sunumda AK Parti hükümetlerinin en önem verdiği konuların başında sosyal yardımların geldiğini vurguladı.

Yoksulluk riskini azaltmak, kamu kaynaklarını sosyal yardımlar aracılığıyla adaletli ve etkin biçimde toplumun geneline yaymak amacıyla çalıştıklarını belirten Göktaş, yoksullukla mücadele konusunda da çeşitli stratejiler belirlediklerini anlattı.

Sosyal yardım ve istihdam bağlantısını güçlendirerek istihdam odaklı politikalar geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, yurt genelindeki 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile sosyal yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi veya ayni olarak ulaştırdıklarını bildirdi.

Göktaş, kapsamlı bir sosyal yardım programı çerçevesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bürokrasiyi asgari seviyeye indirdik. Eskiden 12 işlem noktasında, 17 farklı evrak teminiyle 15-20 günde tamamlanan bir sosyal yardım başvurusu süreci vardı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından kullanılan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'yle vatandaşlarımız tek noktadan, herhangi bir evrak talebi olmadan, sadece kimlik kartlarıyla 1-2 dakika içerisinde sosyal yardım başvurusu yapabilmektedir. Sosyal yardımlara erişimin kolaylaşması ve bilinirliğinin artmasıyla geçmiş dönemlere göre daha fazla insana ulaşıyoruz."

Sosyal yardım programlarını yürütürken bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullandıklarının altını çizen Göktaş, 29 farklı kurum ve kuruluşun entegre olduğu Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'nin, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından iyi uygulama örneği gösterildiğini ve dünyanın en kapsamlı sosyal politika bilişim sistemleri arasında yer aldığını vurguladı.

Göktaş, Belediye Kanunu'na göre belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında sosyal yardım faaliyetlerinin de yer aldığını, bu bağlamda işbirliklerini artırdıklarını belirtti.

Bakanlık olarak Ulusal Vefa Programı'nı yürüttüklerini, 2010'dan bu yana yaşlı ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için temizlik, günlük bakım ve yemek gibi temel ihtiyaçları karşıladıklarını anlatan Göktaş, "2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Ulusal Vefa Programı kapsamında 127 bin yaşlı vatandaşımız için 1,44 milyar lira tutarında kaynak aktarımı gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Kentsel ve yerinde dönüşüm projelerine ilişkin bilgi verildi

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan'ın da "Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Yeni Nesil Belediyecilik: Vizyon ve Hedefler" başlıklı sunum yaptığı toplantıda, 6 Şubat 2023 depreminin etkilediği bölgelerde kentsel ve yerinde dönüşüm projeleriyle ilgili bilgi verildi.

Belediye başkanlarının fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda, belediyelerin gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmekte olduğu projeler hakkında da bilgi paylaşıldı.