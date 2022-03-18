"AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi" Kızılcahamam'da yapılacak - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından Kızılcahamam'da, "AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi" düzenlenecek.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, yerel yönetimlerin kültürel çıktılarının değerlendirileceği ve sonraki yılların kültür-sanat faaliyetlerinin yol haritasının çıkarılacağı kongre, bugün yapılacak açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Kongrede, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ'ın yanı sıra yazar, tarihçi, kültür ve sanat insanları konuşma yapacak.

Kongreye yaklaşık 200 belediye başkanı, bu belediyelerin kültür ve sosyal işlerden sorumlu daire başkanları ve müdürleri de katılacak.

AK Parti'nin kültür ve sanata bakışı, AK Parti belediyeciliğinde kültür-sanatın yeri, kültür-sanat-mekan yönetimi ile dijital dünyada kültür-sanat gibi birçok konu, kongrenin gündeminde olacak. Yerel yönetimlerde kültür-sanat alanında başarılı çalışmalar yapan belediyelere de ödül verilecek.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın bu akşam yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak kongre, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin, pazar günü Kongre Kapanış Bildirgesi'ni okumasıyla sona erecek.