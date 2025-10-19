AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı Sona Erdi

AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı Sona Erdi
19.10.2025 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı sona erdi.

Gaziantep'te düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı sona erdi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca 17 Ekim'de başlayan toplantı tamamlandı.

Bölge belediye başkanları, il başkanları, yerel yönetimler başkan yardımcıları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla yapılan toplantıda, istişare ve değerlendirme oturumları yapıldı.

Düzenlenen oturumlarda, yerel yönetimlerdeki mevcut durum, şehirlerin kalkınma hedefleri, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal belediyecilik uygulamaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun yereldeki yansımaları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep'in 3 gün yerel yönetim vizyonuna ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Katılımcılarla yerel yönetimlerde hizmet kalitesini, sosyal dayanışmayı ve vatandaş memnuniyetini artıracak adımları değerlendirdiklerini aktaran Fedaioğlu, "Her adımda millete hizmet, her kararımızda istikrar ve gönül belediyeciliği bilinciyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, bakan yardımcıları, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, gaziantep, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:49:04. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.