AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit: Banazı ve Çırmıktı bölgesi rezerv alanı ilan edilmeyecek

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Banazı ve Çırmıktı bölgesinin rezerv alanı ilan edilmesi gibi bir yanlış anlaşılmanın olduğunu belirterek "Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Biz temel olarak milletimizin, vatandaşımızın yanında olacağız ve çıkarlarını gözeteceğiz. Halka rağmen başka bir şey yapamayız, halkımızın yanındayız" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Çırmıktı bölgesinde esnafları ziyaret eden AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, esnafın sorunlarını dinledi ve seçimlerde destek istedi. Lezzet Sokağı'nda depremde hasar alan tescilli yapıları da inceleyen Prof. Dr. Geçit, bu yapıların hepsinin aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi.
Çırmıktı bölgesinde bundan sonra yapılacak tüm yapıların, bölgenin tarihi dokusuna, kültürüne ve geçmişten gelen geleneğine uygun olarak yapılacağının altını çizen Geçit, "Banazı ve Çırmıktı bölgesinin tümüyle rezerv alanı ilan edileceği yönünde yanlış anlaşılma var ama şunu net olarak ifade edeyim ki böyle bir şey yok. Halka rağmen başka bir şey yapamayız" diye konuştu.
Prof. Dr. Geçit, ziyaretlerinin ardından, "Yeşilyurt'taki Lezzet Sokağı'nda daha önce restore edilen tescilli yapılar depremde hasar aldı. Amacımız bu yapıları mümkünse hepsini aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırmak. Çırmıktı'da bundan sonra öncesinde tescilli yapı olmasa yeni yapılacak yapıları, eski tarihi dokusuna uygun olarak yapmayı planlıyoruz. Bunlar bir bütün olarak planlanacak. Bir de şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş. Banazı ve Çırmıktı bölgesi rezerv alanı ilan edilecek. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmaları devam ediyor ama tescilli yapısı olan 135 vatandaşımız müracaat etmiş, bazı vatandaşlarımız da ağırdan almış. Tescilli yapıları olan vatandaşlarımız da bir an önce müracaat ederlerse süreçleri netleşir. Çırmıktı, Barguzu, Banazı ve Kileyik'i bir bütün olarak düşüneceğiz. Bu kadim kültürü, tarihi estetiği koruyacağız. Belli bir alanda olan yapılaşmaları da eski dokuya uygun olarak yapılması için de mecliste karar alacağız. Kendisi sıfırdan yapmak isteyen vatandaşlarımıza da belki bir kaynak bulacağız ve yardımcı olacağız. Biz temel olarak milletimizin vatandaşımızın yanında olacağız ve çıkarlarını gözeteceğiz. Halka rağmen başka bir şey yapamayız, halkımızın yanındayız" diye konuştu. - MALATYA
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