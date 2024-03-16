AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, Küçük Sanayi Esnaflarıyla Buluştu

Politika

Küçük Sanayi sitesi esnaflarıyla üçüncü kez bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Helal kazancın ve emeğin temsilcili olan esnaflarımızın dükkanlarını, birilerinin bahsettiği gibi bir gece ansızın kimse gelip yıkamayacak. Biz ona müsaade etmeyeceğiz ve esnaflarımızın mağdur olmayacağı bir yol haritası ortaya koyacağız" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Küçük Sanayi sitesi esnaflarına misafir oldu. Sanayi esnafı ve çalışanları ile Yeşilyurt'u Türkiye Yüzyılına taşıyacak ve ilçeye değer katacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Geçit, son günlerde ortaya atılan 'Esnafların dükkanlarını yıkacaklar' dedikodularına kulak asmamak gerektiğini belirterek, her genel ve yerel seçim öncesi asılsız dedikodularla insanların kafalarını karıştırmak isteyen bir kesimin ortaya çıktığına dikkat çekti. Helal kazancın ve emeğin temsilcili olan esnaflar ile ortak hareket edeceklerinin altını çizen Geçit, esnafların mağdur olmayacağı bir yol haritası ortaya koyacaklarını belirtti.

'Esnaflar geçmişten günümüze toplumsal hayatın bir parçası, iktisadi ve sosyal yapının omurgası, ekonominin temel dinamiği olmuştur' diyen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, "Değerli esnaflarımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum. Türkiye Yüzyılına taşıyacak ve ilçemize değer katacak projelerimiz için esnaflarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Küçük sanayi sitesi ile alakalı bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ansızın burayı kimsenin başına yıkmayacağız. Yani öyle bir gece gelip diyecekler ki sabah çıkın. Hayır. Buradaki esnaflarımızla beraber ortak bir yol haritası, büyükşehir adayımızla ortak bir yol haritası oluşturacağız. Esnaflarımızın çoğunluğu ne derse onu yapacağız. Desteklerinizi bekliyoruz. Ortaya atılan dedikodulara inanmayın. Bizler her daim esnaflarımızın yanındayız ve sizleri hiçbir zaman mağdur etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Sanayi esnafımızın yanındayız. Halkımızın yanındayız. Milletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt'u ortak akıl ile yöneteceklerine dikkat çeken Geçit, "Bu yaptığımız üçüncü ziyaret. Daha önce de gelmiştik. İkinci gezimizi Milletvekilimiz Abdurrahman Babacan ile beraber meslek kollarını toplayarak bir toplantı yapmıştık. Mutlaka sanayi esnafının da mutabık kalacağı, onların mağdur olmayacağı bir yol haritası ortaya koyacağız. Esnaflarımız bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Bizlerde onlara en iyi hizmeti verebilmek adına birlikte güzel işler yapacağız. Yorucu iş tempolarına rağmen bizleri güler yüzle karşılayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA