AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit Meslek Odalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit Meslek Odalarını Ziyaret Etti

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit Meslek Odalarını Ziyaret Etti

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Meslek Odalarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Başkan Adayı Geçit, 'Malatya'yı ayağa kaldırma mücadelesi verirken, bizim en büyük destekçimiz meslek kuruluşları olacak. Kurum, kuruluş STK ve Meslek Odalarımızın ortak düşüncesiyle şehri ayağa kaldıracağız' dedi.

27.03.2024 15:57  Güncelleme: 16:20
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AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Meslek Odalarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Başkan Adayı Geçit, " Malatya'yı ayağa kaldırma mücadelesi verirken, bizim en büyük destekçimiz meslek kuruluşları olacak. Kurum, kuruluş STK ve Meslek Odalarımızın ortak düşüncesiyle şehri ayağa kaldıracağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit çalışmalarına hız verdi. Her kesimi kucaklayan ve istişareye verdiği önem nedeniyle Sivil Toplum Kuruluşlarını sık sık ziyaret eden Geçit, meslek odalarına ziyarette bulunarak projelerini anlattı. Malatya Barosu, Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimini ziyaret eden Prof. Dr. Geçit, birlik beraberlik mesajları verdi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilk olarak Malatya Barosu'nu ziyaret etti. Baro Başkanı Av. Onur Demez ve Baro Yönetim Kurulu üyelerince karşılanan Geçit, 6 Şubat depremlerinde adliye binasının ağır hasar alması nedeniyle Malatya Barosu'nun çok farklı binalarda zor şartlarda hizmet verdiğini hatırlattı. Yeni Adliye Binasının yapılacağını ve bunun da kendilerinin çok önem verildiği 'Yolun altı-yolun üstü arası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Geçit, "Biz diyoruz ki yol altı ile yolun üstünü eşitleyeceğiz. Adliye binası yolun altının gelişimine büyük katkı sunacaktır. Seçilmemiz durumunda toplumun tüm meslek kuruluşları ve paydaşları ile istişare içinde kenti ayağa kaldıracağız. Şehrin sivil, resmi ve yarı resmi kuruluşlarıyla birlikte yaralarımızı sarıp kentimizi yeniden inşa edeceğiz. Bu anlamda sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kentimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız"

İstişarenin önemine vurgu yapan Geçit, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının kent yönetiminin karar alma süreçlerine dahil olmasının, o kentin daha yaşanılabilir bir kent olmasını sağlayacağını belirterek, "31 Mart Yerel seçimlerinde göreve gelmemiz durumunda, 6 Şubat depremlerinde her bakımdan ağır hasar alan Malatya'yı bu kentin meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ayağa kaldıracağız. Hep birlikte Malatya için çalışacak hep birlikte Malatya için mücadele edeceğiz. Yapacağımız her çalışmada istişare içerisinde olmak istiyoruz. Farklı düşüncelerin zenginliğiyle ilçemizi daha güzel bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İlhan başkanımıza başarılar dilerim"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, ülkemizin hafta sonu demokratik bir seçime daha gideceğini söyledi. AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit'e seçimlerde başarılar dileyen Baro Başkanı Onur Demez, seçimlerin ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit Meslek Odalarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit Meslek Odalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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