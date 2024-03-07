AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Suluköy Mahallesi\'nde Halkla Buluştu

Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Makamın değil, halkın adamı olmak için varız. 31 Mart seçimlerinin ardından belediyeleri halkın makamı haline getireceğiz" dedi.
6 Şubat depreminin ardından Yeşilyurt'u ayağa kaldırmak için göreve talip olan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ile birlikte Suluköy mahallesini ziyaret etti. Her seçimde AK Partiye büyük destek veren Suluköy mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bacan ve Geçit, mahalle halkının sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların taleplerinin kısa sürede karşılanacağını vurgulayan Bacan ve Geçit, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için vatandaşlardan destek istedi. AK Partili belediyelerin hizmet belediyeciliği olduğuna vurgu yapan Geçit, Malatya'nın her yerinde 6 Şubat depreminin izlerinin hızlıca silinmesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini ve 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bu çabanın AK Partili Belediye Başkanlarınca yine sürdürüleceğini belirtti.
"Küskünlük veya kırgınlıkla yanlış tercih yapmayın"
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit'in adaletli belediyecilik anlayışından hiçbir zaman sapmayacağının altını çizen Milletvekili Babacan, "Sizler yıllarca AK Partiye, Sayın Cumhurbaşkanımıza canı gönülden destek verdiniz. AK Partiyi asıl sırtlayan insanlar sizlersiniz. Beraberinde bunun karşılığında inşallah bu dönem İlhan hocamızı yüksek bir oy ile göreve getireceksiniz. Hocamız, sizi adaletle temsil edecek, çalışkanlığı ile bildiğiniz ve vatandaşın tek kuruşunu hiç kimseye yedirmeyecek bir insan. Temsiliyet de adaleti temsil edecek. Küskünlük veya kırgınlıkla yanlış tercih yapmayın" şeklinde konuştu.
"Belediyeleri halkın makamı haline getireceğiz"
'Belediyeyi dar bir zümrenin ağırlandığı makam olmaktan çıkaracağız' diyerek sözlerine başlayan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Yerel seçimin dinamikleri genel seçimlerden farklıdır. Bunu bir genel seçim gibi değerlendirmeyelim. Benim sizden istirhamım oy verirken adayları mukayese edin ve işi ehil olana verin. Belediyeyi dar bir zümrenin makamı olmaktan çıkaracağız. Şehri teslim edeceğiniz insanlara şöyle bir bakın, sorun, soruşturun ve liyakat durumuna bakın. Bizler bu göreve talip olduğumuz zaman 'makamın değil, halkın adamı olmak için varız' dedik. 31 Mart seçimlerinin ardından belediyeleri halkın makamı haline getireceğiz. Belediyelerimizin kapılarını halkımıza sonuna kadar açacağız. Toplumun, halkın çıkarlarını gözeteceğiz. Bizi bu kutlu yolda yalnız bırakmayın" dedi. - MALATYA
Son Dakika › Politika › AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Suluköy Mahallesi'nde Halkla Buluştu - Son Dakika
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, okulların ve konteyner alanlarının seçime hazır olduğunu açıkladı. Yener, deprem bölgesi ziyaretlerinin sonuncusu olan Diyarbakır'da seçim kurullarının hazır olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Ayrıca, teknik eksikliklerin giderildiği ve ihtiyaç duyulan malzeme ve personelin sağlandığı bilgisini paylaştı.
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