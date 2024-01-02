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AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, sağlık tesisleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, sağlık tesisleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Muammer Avcı, Zonguldak'ta bulunan eski hastane binasının durumu ve geleceği hakkında bilgi verdi. Bina güçlendirme veya yeniden yapılma kararı için acil bir karar alınması gerektiğini belirtti. Avcı, güçlendirme maliyeti yüksek olursa binanın yıkılıp yeniden yapılmasının daha mantıklı olabileceğini ifade etti. Ayrıca, Amelebirliği Hastanesi'nin taşınması ve Kadın Doğum Hastanesi'nin yeni bir binaya entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, sağlık tesisleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu
02.01.2024 - 19:14,
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AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak'taki sağlık tesisleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, yeni inşa edilen hastane binasının arkasında kalan eski binanın durumu ve geleceği hakkında bilgi verdi. Depreme dayanıklılık testleri sonrasında, binanın güçlendirilmesi gerekip gerekmediği veya yıkılıp yeniden yapılması gerektiği konusunda bir kararın acilen alınması gerektiğini belirtti. Avcı, eğer güçlendirme maliyeti yüksek olursa, binanın yıkılıp yeniden yapılmasının daha mantıklı olabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bu konuda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Avcı, hızlı bir şekilde çalışma yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Amelebirliği Hastanesi'nin şehir merkezindeki mevcut konumunun artık elverişsiz olduğunu, hastanenin Rüzgarlı bölgesine taşınmasının ve Kadın Doğum Hastanesi'nin Atatürk Devlet Hastanesi'nin arkasında yapılacak yeni bir binaya entegre edilmesine yönelik şu sözlere yer verdi:

"Zonguldak olarak özellikle yoğun bakım noktasında, üniversitemizde sıkıntı yaşadığımızı biliyoruz. Şuanda yeni yapmış olduğumuz binanın hastanenin hemen arkasındaki ana bina diyeceğimiz, yeri depreme dayanıklılık tespitinden sonra güçlendirme mi? Yıkılma mı? gibi neticesi bir an önce ortaya çıkması burada eğer güçlendirmeye ihtiyaç varsa bu güçlendirmenin yüzde altmışlar seviyesinde maliyet etkisi olursa tekrar yeniden yıkılıp yapılmasının daha mantıklı olabileceği söz konusu çünkü. Bu noktada süratle bir çalışmanın yapılmasını Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan talep ettik. Şayet bu çalışma tamamlanırsa yıkılıp yapılma gibi belki de biz orada kotu aşağıya düşürmek kaydıyla hemen binanın arkasında bir çalışma yapılabilir. Bunları da yapıp şöyle bir düşüncemiz var. Biliyorsunuz Amelebirliği Hastanemiz artık şehrin merkezinde kaldı. Yani elverişsiz bir yerde. Egzoz dumanından düşünün. Hava kirliliği düşünün. Madenci hastalığı. Biz diyoruz ki oradan Amelebirliği Hastanemizin kaldırılması bu işin Rüzgarlı tarafına taşınması. Hatta oradaki Kadın Doğum Hastanemizin de az önce bahsettiğim Atatürk Devlet Hastanesi'nin arkasında yapılacak binaya entegre edilip halkımızın bir an önce kullanıma açılmasıdır" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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